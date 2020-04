Final Fantasy 7 Remake Chapter 11 Walkthrough: Haunted (sans spoiler)

Nous sommes ici pour continuer à vous guider à travers Midgar dans Final Fantasy 7 Remake avec un autre épisode de notre procédure pas à pas de spoiler. Nous nous aventurons dans le cimetière du train du secteur 7 au chapitre 11, une section du jeu qui comprend des armes particulièrement utiles à trouver, mais qui sont parmi les plus faciles à manquer du jeu. Continuez à lire ci-dessous pour tous les détails.

Chapitre 11 Procédure pas à pas: hanté

Entrez dans le cimetière du train et traversez le premier wagon. Vous sortirez dans une grande zone avec quelques ennemis à tuer. Continuez tout droit vers l’est et traversez un autre wagon, puis dirigez-vous vers le sud derrière un conteneur de fret jusqu’à trouver un coffre avec une arme en bâtonnet de mithril pour Aerith.

Vous progresserez à travers plusieurs trains et chantiers supplémentaires devant vous. Lorsque vous atteignez l’extrémité nord de la zone, avant de traverser un pont en ferraille, glissez-vous entre deux wagons sur un chemin à l’ouest, où vous trouverez une HP Up Materia.

Devant nous, le centre de maintenance. Une fois que vous pouvez vous déplacer dans le wagon du côté ouest, montez les escaliers, mais ignorez le panneau qui vous indique la porte. Au lieu de cela, traversez vers l’est et descendez les escaliers. Vous trouverez un coffre au trésor contenant une armure de bracelet gothique.

Continuez à bouger jusqu’à ce que vous entrez dans le bâtiment sur le côté ouest de la zone au deuxième étage. Dirigez-vous vers le sud et retournez vers l’est pour trouver une autre porte que vous pouvez ouvrir, ce qui conduit à un coffre avec deux méga-potions. À l’extrémité nord de ce côté, descendez les escaliers, puis tournez vers le nord pour un autre poitrine avec un éther.

Traversez de l’autre côté de la zone et remontez les escaliers. Vérifiez le pont bloqué juste au sud de l’escalier pour un coffre avec 1000 gils à l’intérieur. Traverser le bâtiment au sud de vous mène à un autre coffre, qui contient une médaille Moogle. Montez les escaliers vers le bâtiment central lorsque vous avez terminé d’acheter le Que les batailles commencent le disque de musique du distributeur automatique.

Ghoul Boss Fight

Battre la goule vous oblige à garder un œil dessus, car seules certaines attaques fonctionneront à certains moments contre le grand fantôme. Quand il est solide, vous pouvez le frapper avec des coups de mêlée, mais la magie sera assez inefficace. Lorsque la goule devient fantomatique et allumée en rouge, les attaques de mêlée perdent leur puissance, alors passez à la magie – l’atterrissage de tous les gros sorts augmentera sérieusement la barre de décalage de la goule, le feu étant le plus efficace. Vous voudrez équiper Aerith de sorts puissants, mais dispersez également quelques bonnes materia sur Tifa et Cloud, afin qu’ils puissent également aider lorsque la goule change de forme.

La goule aime principalement utiliser son attaque de télékinésie pour aspirer des objets de partout dans la pièce et les jeter sur vous. Lorsque cela se produit, plongez-vous derrière tout autre débris que vous pouvez couvrir. Vous voudrez également faire attention aux attaques slash de la goule. Lorsque la goule est corporelle, ses barres obliques laissent une ligne bleue sur le sol qui explosera pour infliger de gros dégâts à votre équipe, alors assurez-vous d’esquiver clairement. Lorsque la goule est fantomatique, elle peut devenir invisible pour tendre une embuscade à votre équipe avec des attaques slash, alors surveillez la lumière rouge qui indique où se trouve le fantôme.

La goule aime utiliser une grosse attaque de cri qui peut étourdir vos coéquipiers si vous êtes trop près, et elle a des attaques supplémentaires qui peuvent affliger les personnages avec silence. Basculez rapidement pour attaquer le fantôme s’il étourdit l’un de votre groupe pour interrompre ses suivis, et gardez Echo Mist à portée de main au cas où vous deviendriez silencieux.

Infligez des dégâts quand vous le pouvez avec votre équipe de mêlée, mais le temps de capitalisation est lorsque la goule est sous forme de fantôme et que vous pouvez avoir un grand effet sur sa jauge de décalage. Frappez la goule avec quelques gros sorts et cela devrait être mis sous pression; réduire la distance avec Cloud et Tifa et utiliser des mouvements comme Focused Strike et Focused Thrust pour essayer de l’étaler.

Une fois que vous aurez suffisamment blessé la goule, vous entrerez dans la deuxième phase du combat, dans laquelle le fantôme ajoutera des attaques supplémentaires, avec des flammes bleues traversant la pièce et plus d’attaques de zone autour de lui que vous devrez éviter. , comme Balefire. Vous devez également faire attention à la goule pour ramasser tous les objets dans la pièce et les tourbillonner dans l’air; lorsque cela se produit, arrêtez d’attaquer et soyez clair.

La goule ramassera un membre du groupe et le maintiendra en l’air. Cependant, cette goule est un mensonge! Lorsque cela se produit, retirez votre verrou et regardez de l’autre côté de la pièce pour attaquer la vraie goule. Gémissez assez sur lui, et il sera obligé de libérer votre membre du groupe.

La goule n’est pas trop dure, alors maintenez la pression des sorts quand elle devient fantomatique pour le remettre dans la tombe où il appartient.

The Trainyard

Lorsque vous avez enfin abaissé le wagon avec la grue, traversez le premier wagon et tournez à gauche pour sortir. Vous pouvez vous battre à travers quelques petits Drakes ici pour atteindre un coffre avec trois brumes d’écho à l’intérieur.

Continuez à l’extérieur et activez la platine. Écrasez les caisses pour une médaille moogle, puis traversez le plateau tournant et dirigez-vous vers la droite pour trouver un coffre avec une potion haute à l’intérieur.

Plus haut, vous utiliserez des moteurs de train pour éloigner les autres voitures. La deuxième fois que vous le faites, vérifiez à droite du moteur pour trouver un coffre avec 2 méga-potions.

Boss Fight: Eligor

Tout d’abord: Apportez Steal Materia à ce combat. Eligor porte le Arme de bâton à lame pour Aerith, et vous ne pouvez l’obtenir que si vous le lui volez. Les tentatives de vol semblent plus efficaces lorsque le boss est échoué, mais continuez les tentatives tout au long du combat jusqu’à ce que vous obteniez votre prix.

Eligor est un char fantomatique qui est particulièrement faible contre la magie de la glace, mais le feu et la foudre sont également assez efficaces pour faire pression sur le boss et pousser son compteur décalé, et vous voudrez également stocker des sorts de vent pour plus tard. Les attaques physiques, en revanche, sont difficiles à atteindre contre Eligor. Le boss est très mobile, ce qui peut être gênant pour les sorts de glace, car ils mettent un moment à exploser, mais les sorts de tonnerre peuvent faire la différence en un rien de temps avec leurs coups garantis. Observez les mouvements d’Eligor pour pouvoir le frapper avec des sorts lorsqu’il est à l’arrêt. Aerith est le choix évident pour lancer des sorts, mais des matériaux de glace supplémentaires sur le nuage et le Tifa peuvent aider à répartir ce fardeau.

Vous voudrez toujours lancer des attaques de mêlée contre le boss, elles sont juste plus difficiles à atterrir que d’habitude. Les roues du char d’Eligor feront rebondir la lame de Cloud, vous devez donc généralement faire le tour de l’arrière du boss et le frapper à partir de là – puisque la plupart des attaques d’Eligor vont directement devant lui, son dos est également l’endroit le plus sûr pour être. Vous serez plus efficace si vous pouvez frapper Eligor avec de la magie, mais à part cela, vos combattants de mêlée devraient travailler pour rester derrière Eligor et le frapper aussi constamment qu’ils le peuvent. Boostez Tifa avec une force effrénée et frappez-le avec les attaques du mode Esquive mortelle et Punisher de Cloud.

Dans la première phase du combat, Eligor est surtout un problème car il essaiera de vous écraser avec Trample. C’est un mouvement qui peut vous envoyer voler et faire beaucoup de dégâts, mais vous pouvez vous en sortir. C’est le cours conseillé, car il est très difficile d’esquiver efficacement l’énorme char lorsqu’il vient vers vous. L’attaque Sweeping Gaze est également un problème, mais facilement évitable: lorsque vous voyez Eligor se préparer à l’utiliser, désengagez-vous et reculez pour rester hors de sa portée.

La magie est idéale pour échouer Eligor, vous permettant de le frapper et de passer à la deuxième étape du combat, qui voit Eligor prendre beaucoup plus d’air, ce qui le mettra souvent hors de portée des attaques physiques de mêlée. Les attaques régulières d’Aerith peuvent aider à maintenir les dégâts lorsque cela se produit, mais vous voudrez probablement utiliser Prier et le vent curatif pour compléter les HP de votre groupe pendant que vous n’êtes pas en danger direct. C’est également lorsque vous souhaitez utiliser la magie du vent, car si vous pouvez toucher Eligor avec le vent pendant qu’il vole, vous lui donnerez une tonne de titubage. Et bien que les attaques de mêlée soient difficiles, si vous pouvez obtenir une attaque sautante et frapper le boss, vous pouvez également la mettre hors de combat.

Pendant qu’Eligor est là-haut, il utilisera une attaque laser Piercing Gaze qui étourdira vos personnages, puis commencera à vous lancer des javelots électriques. Esquivez et cachez-vous derrière le conteneur de fret dans la pièce jusqu’à ce qu’il soit détruit. Si vous pouvez vous déplacer sur le côté ou derrière Eligor pendant qu’il effectue l’attaque au javelot, frappez-le avec des coups de vent ou de mêlée pour le faire sortir de l’air.

La phase finale du combat met en évidence la dernière faiblesse d’Eligor: les roues de son char. Malheureusement, il se déplacera très vite tout le temps en balançant une lame, vous voudrez donc essayer de rester au centre de l’arène pour éviter d’être coupé. Utilisez la magie sur les roues et faites attention aux javelots qui tomberont parfois du ciel juste au-dessus de vous. Vous voudrez également vous méfier de l’attaque du vent de géhenne – soignez ceux qui y sont entraînés, ou risquez qu’ils soient assommés d’un seul coup.

Allez en ville sur les roues tout en gardant votre équipe en bonne santé, et vous devriez éventuellement échouer Eligor et terminer. Cette fête n’a pas peur des fantômes!

