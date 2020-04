Final Fantasy 7 Remake Chapter 15 Procédure pas à pas: le jour où Midgar s’est arrêté (sans spoiler)

La bataille contre Shinra se poursuit dans le chapitre 15 de Final Fantasy 7 Remake. Nous avons parcouru tous les coins de Midgar pour vous proposer une procédure sans spoiler, détaillant tous les secrets, quêtes secondaires et combats de boss. Lisez la suite pour trouver tout ce que vous devez savoir pour terminer “The Day Midgar Stood Still”.

Chapitre 15 Procédure pas à pas: le jour où Midgar s’est arrêté

Monter jusqu’à l’assiette est un chemin assez linéaire, mais vous rencontrerez beaucoup d’ennemis en cours de route.

Le voyage jusqu’à l’assiette est assez simple, bien que vous fassiez parfois face à des combats avec une variété d’ennemis au fur et à mesure. Méfiez-vous des nouveaux ennemis Elite Helitrooper, que vous voudrez frapper avec la magie du vent, et le Blast Ray, qui est un ennemi robotique endurci qui est faible face à la foudre. Échelonner le Blast Ray n’est pas impossible, mais cela créera un champ d’énergie qui repoussera vos personnages, ce qui rend difficile de faire beaucoup de dégâts.

Traversez la ville et commencez à grimper. À 55M au-dessus du niveau du sol par le calcul de votre carte, courez à l’arrière de la deuxième tour de distillation pour trouver un coffre avec une méga-potion à l’intérieur.

Continuez à bouger jusqu’à ce que vous atteigniez un distributeur automatique à côté d’un escalier. Vous pouvez acheter le Tapi dans le disque de musique Darkness avant de pousser. Au coin à droite, vous trouverez un coffre avec 3000 gils à l’intérieur, gardé par deux soldats 3-C et un Helitrooper d’élite.

Vous rencontrerez bientôt votre premier Blast Ray. Le robot transporte des missiles et se verrouillera sur l’une de vos équipes pour une attaque appelée feu concentré – lorsque cela se produira, essayez de vous cacher le mieux possible, ou du moins de bloquer autant de dégâts que possible. Attaques de foudre et de mêlée; si vous pouvez vous mettre à couvert quand il cible vos personnages, faites-le pour éviter de puissants faisceaux laser. Focused Strike, Focused Thrust et Focused Shot pousseront son compteur de décalage, mais si vous le décalez, vous verrez qu’il est presque impossible de s’approcher suffisamment pour lancer des attaques ATB de mêlée; concentrez-vous sur les dégâts à distance pour en tirer le meilleur parti.

Le Blast Ray est un nouveau robot ennemi dangereux; évitez ses grosses attaques en vous mettant à couvert et utilisez la magie de la foudre pour l’assommer.

Une fois que vous aurez détruit le Blast Ray, vous commencerez à grimper une grosse grue orange. Courez à l’arrière de la passerelle ronde pour trouver un coffre avec une potion à l’intérieur, avec un tas de caisses. En haut de l’échelle suivante, dirigez-vous vers la gauche pour trouver une autre petite échelle qui vous mènera à un coffre contenant des sels odorants.

Devant vous, vous traverserez un faisceau étroit à 145 m au-dessus du niveau du sol, puis combattrez quelques monstres, dont un Cerulean Drake. Avant de continuer sur le chemin qui vous fait scintiller le long d’un rebord étroit, regardez l’échafaudage dans le coin ouest de la zone pour un endroit que vous pouvez frapper avec votre pistolet à grappin. Cela vous amènera à un coffre qui vous donnera une armure de bracelet de magicien.

Vous affronterez une poignée d’ennemis et deux rayons d’explosion devant vous. Éliminez les autres ennemis le plus rapidement possible, puis concentrez-vous sur un seul robot tout en faisant attention à éviter les attaques les plus puissantes des Blast Rays. Travaillez sur un ennemi jusqu’à ce que vous puissiez l’étaler pour vous donner un peu de répit, puis tournez votre attention sur l’autre si vous avez du mal à faire beaucoup de dégâts le premier. Étalez vos attaques jusqu’à ce que vous puissiez éliminer les deux rayons d’explosion – mais soyez prudent lorsqu’ils sont détruits, car leurs explosions peuvent vous endommager.

Avant d’aller plus loin, vous affronterez enfin le boss Valkyrie qui vous suit. Assurez-vous d’utiliser le banc près de la construction

Boss Fight: Valkyrie

La Valkyrie vous poursuivra pour un gros; se cacher derrière des débris et des objets pour éviter ses tirs. Il est faible contre le vent et la foudre, alors frappez-le durement avec de la magie pour le faire tomber.

Assurez-vous que vous avez équipé Thunder et Wind Materia, de préférence avec un élémentaire lié. La Valkyrie subit de gros dégâts de ces éléments, à la fois sous forme magique et lorsqu’elle est attachée à une mêlée. Si vous pouvez le frapper avec quelques gros sorts d’affilée, vous devriez pouvoir l’étaler.

Pour la plupart, ce combat n’est pas trop difficile, grâce au fait que la Valkyrie ne peut vraiment cibler qu’un seul de votre groupe à la fois. Passez à celui qui a les bons sorts élémentaires, attendez que la Valkyrie dessine une perle sur vous, puis plongez derrière un morceau de béton ou une autre couverture pour éviter de vous faire tirer dessus. Lorsque votre barre ATB se remplit, lancez un sort et répétez le processus pendant que le reste de votre équipe inflige des dégâts tout en gardant l’attention de la Valkyrie.

Dans la deuxième phase du combat, la Valkyrie deviendra plus agressive, balayant ses attaques plutôt que de rester immobile. Vos tactiques n’ont pas besoin de trop changer, sauf que vous devez courir plus pour vous éloigner du boss, surtout quand il fait sa course d’attaque au Napalm. Un sort Barrière vous aidera à absorber les dégâts que vous ne pouvez pas éviter avec les coups de feu, mais surtout, maintenez la même rotation des sorts Tonnerre et Vent contre le boss. Lorsque le boss part pour son attaque Fire Wheel, courez en rond autour des débris sur le champ de bataille pour l’empêcher de vous attraper.

La troisième phase voit le Valkyrie tirer d’un drone dans le ciel, qui flottera ensuite autour du champ de bataille, essayant de vous tirer un gros laser bleu. Le boss, quant à lui, aura sa propre barrière appelée Limiter, qui absorbera votre magie et rendra difficile tout dommage réel. Vous voulez attirer le drone vers le boss et l’inciter à utiliser le laser sur la Valkyrie – qui va éliminer la barrière et ouvrir le boss afin que vous puissiez le faire exploser avec des coups de tonnerre, de vent et de mêlée. Vous devriez l’étaler sans trop de difficulté, vous permettant de le terminer.

