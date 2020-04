Final Fantasy 7 Remake Chapter 17 Procédure pas à pas: Deliverance From Chaos (sans spoiler)

Nous approchons rapidement de la fin de Final Fantasy 7 Remake, mais il y a plus de boss à combattre et de secrets à découvrir en cours de route. Notre procédure sans spoiler peut vous aider à vous battre à travers tout ce que Shinra a à vous lancer à l’approche de la fin du jeu. Continuez à lire ci-dessous pour trouver des stratégies pour battre chaque boss et trouver chaque secret.

Consultez le reste de nos guides de Final Fantasy 7 Remake pour ne manquer aucun secret ou objet de collection. Vous pouvez également lire notre revue FF7 Remake.

Chapitre 17 Procédure pas à pas: la délivrance du chaos

Assurez-vous que vos quatre personnages sont équipés d’armes et de matériel avant de quitter la chambre d’Aerith. Ouvrez le coffre dans le coin pour attraper l’arme Renforcer le bâton pour Aerith. Pendant que vous suivez Tifa et Aerith hors de la pièce, assurez-vous de vérifier les cellules de chaque côté du couloir pour coffres avec un accessoire Enfeeblement Ring et un phénix en duvet. Il y a aussi un coffre près de la sortie de ce couloir avec un éther.

En vous déplaçant dans le laboratoire de Hojo, vous serez bloqué par des débris et attaqué par plus de spécimens d’entité inconnue de Hojo. Une fois le chemin dégagé, traversez vers le côté est du couloir de sortie pour trouver une salle de pause avec un distributeur automatique et un banc.

Peu de temps après, vous ferez votre chemin à travers une zone appelée “The Drum”. Alors que vous choisissez votre chemin parmi les gousses blanches, recherchez un chemin qui mène au nord puis à l’est. Il cache une Poison Materia à sa fin.

En avant, utilisez les gousses de spécimen en direction du nord pour atteindre un coffre au trésor avec un phénix vers le bas, avant de suivre le chemin vers le sud. Vous trouverez une autre salle de pause ici, alors utilisez le distributeur automatique et le banc avant de continuer.

Vous rejoindrez ensuite Barret et combattrez une multitude d’ennemis – d’abord des Monodrives, puis des Entités inconnues, et enfin un M.O.T.H. Robot d’unité. Ce dernier a une lame de scie autour de son bas du corps qui peut vous déchirer si vous vous approchez, alors quand ça tourne, restez en arrière et utilisez (idéalement Thunder) des sorts pour faire des dégâts. Faites également attention à ses puissantes attaques par décharge électrique. Retournez dans la salle de repos si vous en avez besoin après ce combat pour vous guérir avant de continuer. Passé la porte d’à côté, ouvrez le coffre pour trouver l’arme Twin Stinger pour Cloud. Après avoir rencontré Tifa et Aerith à l’avance, vérifiez la pièce juste après les modules du sujet de test pour un coffre avec 3000 gils à l’intérieur.

Changez de groupe et dirigez-vous vers la porte de la troisième salle, où vous trouverez également une salle de pause. Utilisez le commutateur pour activer les modules de sujet de test, puis traversez pour trouver un coffre avec un éther à l’intérieur avant de revenir à l’autre groupe.

Après avoir combattu le Blast-Ray, recherchez un levier pour prolonger un pont vers le terminal central. Dirigez-vous à gauche sur le pont pour ramasser un orbe de Time Materia. Ouvrez la porte de la troisième salle et changez d’équipe.

À l’intérieur de la troisième salle, préparez-vous à affronter des entités inconnues. Assurez-vous d’interrompre leurs sorts Thundaga pour éviter des dégâts majeurs. Dans la salle pleine de cages, contournez celles du mur est pour ouvrir un coffre et obtenir une méga-potion.

Vous affronterez des chiens de garde dans la pièce voisine. Quand ils sont morts, sortez par la porte et tournez à gauche pour trouver un coffre avec 3000 gils en elle. Dirigez-vous dans l’autre sens et vous trouverez un ennemi appelé Zenene. Restez à l’écart de celui-ci lorsqu’il roule et vous charge, puis fermez la distance pour le frapper avec quelques-unes des attaques de Force débridée de Tifa. Il ne mettra pas trop de combat si vous frappez continuellement avec des capacités ATB, mais évitez ses diverses attaques.

Vous combattrez une paire de Zenenes dans la pièce voisine. Quand ils sont morts, utilisez l’interrupteur sur le mur ouest pour ouvrir la porte et révéler un coffre dans la cage juste à l’extérieur, qui abrite un accessoire Bracelet Force. De l’autre côté de la pièce, l’échelle conduira à un coffre qui contient une méga-potion.

Lorsque vous quittez la troisième salle, descendez les escaliers et dirigez-vous vers le sud vers un autre escalier pour trouver un coffre derrière, qui contient un éther. De retour au-dessus et dans l’autre sens, vous rencontrerez trois lanceurs Sentry. Frappez-les avec Thunder ou laissez tomber l’une des capacités ATB Chi Trap de Tifa sur eux pour les échelonner rapidement. Continuez jusqu’au bout du chemin pour ouvrir la voie au Second Ward.

Changez de groupe et dirigez-vous vers la deuxième salle. Après avoir combattu deux Zenenes, vous traverserez un couloir dans Robotics Testing. Tournez à droite pour aller vers l’est et plongez-vous derrière les caisses pour trouver un coffre avec une armure de manchette astrale.

Vous combattrez un M.O.T.H. Unité à côté, et dans la pièce après cela, un nouvel ennemi appelé Sledgeworm. Ces gars sortent des trous dans le sol pour vous frapper avec des marteaux, vous empoisonner et faire beaucoup de dégâts. Vos ordres de marche sont de les éviter lorsqu’ils sortent des trous, puis de répondre avec des attaques de mêlée Punisher et des sorts de tonnerre pour les étaler. Quand ils sortent du sol, assurez-vous de vous éloigner – parmi les attaques qu’ils aiment vous lancer, il y en a une qui provoque Stop, qui vous fige en place pour attendre des mouvements plus brutaux.

Lorsque vous vous approchez de Hojo, faites demi-tour et dirigez-vous vers le nord au lieu de le poursuivre vers le sud. Dans la deuxième salle à la fin de ce chemin, tournez-vous et vérifiez le coin sud-est pour un coffre avec deux remèdes à l’intérieur.

En revenant dans l’autre sens, entrez dans la pièce avec les dosettes du sujet de test et tournez à droite depuis les escaliers. Dirigez-vous vers l’arrière de la pièce, derrière des caisses, pour trouver un coffre avec une armure de bracelet en chaîne.

Vous allez ensuite vous battre avec le miniboss Brain Pod. Cette chose aime cracher des boues toxiques dans une zone autour d’elle avec son attaque de tourbillon nocif, alors restez à l’écart et frappez-la avec les attaques à distance de Thunder et Barret autant que vous le pouvez. Après avoir subi quelques dégâts, il se répliquera pour créer un tas de capsules de cerveau supplémentaires. Gardez-vous en aussi bonne santé que possible en essayant de les réduire en utilisant des capacités comme Triple Slash de Cloud et Maximum Fury de Barret. Les pods ne sont pas trop difficiles, donc une fois que vous commencez à les échelonner et à les éliminer avec des attaques de mêlée et des capacités ATB, vous ne devriez pas avoir trop de mal à sortir victorieux. Vous quitterez la deuxième salle juste après.

À la porte de la quatrième salle, vous trouverez une salle de repos où vous pourrez soigner et faire le plein d’articles. Combattez les entités inconnues, puis changez d’équipe pour une grande bataille. Ce seront tous des ennemis que vous avez déjà affrontés, y compris les vers de traîneau et les entités inconnues. Tifa est particulièrement douée pour faire grimper le compteur de lancers sur Sledgeworms avec ses attaques de base, en particulier avec Unbridled Strength. Utilisez Aerith pour la sauvegarder avec des sorts Thunder et vous devriez faire un travail court sur les robots, ainsi que sur les entités inconnues.

Vous retrouverez éventuellement votre chemin vers le terminal central pour ouvrir la porte de la quatrième salle et changer de groupe. À l’intérieur du Ward, entrez dans le gros tuyau, tournez à gauche et suivez-le jusqu’au bout pour trouver un coffre avec une méga-potion à l’intérieur.

Boss Fight: Swordipede

Le Swordipede a l’air bien pire qu’il ne l’est. Les attaques de mêlée sont assez inefficaces contre ce robot géant, qui est essentiellement toutes les lames de scie; L’épée de Cloud rebondira sur les côtés de la créature, et elle a une scie dans sa tête qui risque de vous gâcher si vous êtes devant elle. Renoncer au corps à corps en faveur de gros sorts élémentaires: Thunder, étonnamment, ne semble pas particulièrement efficace contre le Swordipede, mais Firaga et Aeroga frappent pour d’énormes dégâts.

Le Swordipede a quelques grosses attaques à surveiller, qui le feront tourner comme une grosse lame de scie, lâcher des bombes électriques dans les airs et voler en essayant de vous électrocuter. Aucun n’est particulièrement dangereux tant que vous vous déplacez pour les éviter. Concentrez-vous sur les attaques à distance et l’atterrissage de gros sorts lorsque le boss flotte et vous devriez le frapper très fort, très rapidement, sans trop de danger.

À mi-chemin du combat, le Swordipede explosera à travers le mur et attaquera votre autre groupe. Profitez de l’invite à maintenir Square et à accéder au menu pendant la cinématique, ce qui vous permettra d’échanger du matériel Fire and Wind haute puissance d’une équipe à une autre, si vous en avez besoin. Une fois que vous êtes équipé, répétez le processus contre le Swordipede au terminal central. Déplacez-vous pour l’attraper alors qu’il flotte au milieu afin que vous puissiez le frapper avec des sorts – si vous ne faites pas attention, ils toucheront le pilier au centre de la pièce et seront interrompus. Quelques gros coups magiques devraient laisser tomber celui-ci pour de bon.

Lorsque vous avez terminé, suivez le sentier gluant. Vous atteindrez un banc et un distributeur automatique lorsque vous atteindrez le toit.

Boss Fight: Jenova Dreamweaver

Combattre Jenova Dreamweaver consiste à gérer le champ de bataille et à surveiller votre positionnement. La créature a deux grands tentacules qui dépassent de ses côtés, et votre objectif principal est de continuer à les pirater pour limiter ses capacités d’attaque et augmenter sa jauge. Évitez cependant d’aller derrière Jenova – il y a un troisième grand tentacule là-bas qui vous enverra voler si vous le tentez, et vous ne pouvez pas le couper.

Rapprochez-vous de votre équipe de mêlée et commencez à gémir sur Jenova, tout en gardant un œil sur ce qu’il fait – si vous le voyez en train de préparer son attaque “Cast Aside” ou commencez à voir de la fumée violette tourbillonner autour, esquivez-le et attendez pour que les attaques passent. Les contre-attaques Punisher peuvent être utilisées contre les tentacules, tout comme l’Omnistrike de Tifa, qui peut presque en couper une en un seul coup. Quand les tentacules ont disparu, allez en ville avec le boss. Pendant ce temps, Jenova est généralement quelque peu résistant à la magie, donc Aerith est mieux utilisé en tant que coéquipier de soutien ici, bien que les gros sorts blessent toujours le patron également.

Jenova a beaucoup d’attaques punitives qu’elle vous lancera. Méfiez-vous de Vengeance, un faisceau laser qui fait un peu mal, après avoir tué ses tentacules – passez derrière une colonne pour l’éviter, ou gardez-le à travers, car cela vous renversera autrement. Il repoussera périodiquement les tentacules, alors continuez à les couper pour les mettre sous pression et obtenir plus de dégâts.

Dans sa deuxième phase, Jenova introduira plus d’attaques pour vous menacer. Attention à la fosse tourbillonnante enfumée qui se déplacera sur le champ de bataille; s’il attrape l’un de vos personnages, il les frappera avec Stop, les gelant en place pendant un certain temps. Vous voulez également éviter l’attaque de Mourning Wail, qui attrapera tous les personnages trop proches de Jenova dans un tourbillon auquel ils ne peuvent pas s’échapper. Jenova ajoutera également des attaques à distance et des sorts comme Bio et Aero à son répertoire, alors assurez-vous de consacrer du temps à la guérison et à une protection supplémentaire comme Barrière et Manawall.

Lorsque vous couperez les tentacules, Jenova sera sous pression et brièvement vulnérable, mais elle utilisera également une attaque appelée Rejet pour vous blesser si vous vous rapprochez. Utilisez des attaques à distance et des capacités comme le piège à Chi de Tifa pour faire des dégâts au boss tout en vous protégeant.

La troisième étape voit Jenova à son plus agressif, avec des tentacules qui poussent hors du sol. Vous voudrez les éliminer, même s’ils continuent de repousser, car ils limiteront vos mouvements; la bonne nouvelle est que Tifa et Cloud peuvent les réduire rapidement avec des mouvements comme Triple Strike et Omnistrike, et les sorts d’Aerith sont également efficaces. Tuez les tentacules aussi rapidement que possible, cependant – Jenova préparera des attaques comme Dream of Vengeance, qui transforme chaque tentacule en pistolet laser Vengeance, et Dreams of Quietude, qui tire des orbes qui peuvent mettre Stop à vos personnages, ce qui en fait beaucoup plus difficile d’éviter ces attaques. En attendant, faites attention à Jenova qui lance un sort Reflect sur lui-même qui fera rebondir vos sorts sur vous; concentrez-vous plutôt sur les tentacules autour de la pièce.

Détruire rapidement tous les tentacules exercera une pression supplémentaire sur Jenova et la laissera ouverte à l’attaque. À ce stade, vous devriez être près de l’étaler, alors allongez-vous avec des attaques échelonnées comme Focus Thrust et Focus Strike pour pousser Jenova au-dessus du bord et subir de sérieux dégâts.

Lorsque Jenova aura perdu environ un quart de sa santé, vous atteindrez sa quatrième et dernière phase. Jenova se téléportera désormais sur le champ de bataille, invoquant des tentacules et vous attaquant avec des sorts élémentaires de troisième niveau comme Firaga et Aeroga. Gardez la même stratégie qu’auparavant – envoyez Tifa ou Cloud pour pirater tous les tentacules dans la pièce pour réduire la capacité de Jenova à se battre. Vous verrez le sol devenir violet autour des tentacules au fur et à mesure que vous les détruisez, ce qui indique que de l’acide tombera sur vous du plafond, alors continuez à bouger pour vous dégager. Lorsque les tentacules aberrants ont tous disparu, fermez-vous et coupez ses tentacules gauche et droit pour faire pression sur Jenova.

Méfiez-vous des différentes grosses attaques du boss: Quietude enverra ces flaques de fumée violette qui arrêteront votre équipe, tandis que Vengeance vous traversera avec de puissants lasers et Mourning Wail vous emprisonnera dans un tourbillon. Jenova alternera parfois des barrières, alors vérifiez l’icône à côté de son nom pour déterminer si vous devez la frapper avec des attaques physiques ou magiques. Gardez simplement votre équipe guérie et maintenez autant de dégâts que possible pour finir le boss.

Combat de boss: Rufus Shinra

Rufus Shinra est un combattant ultra-rapide qui contrera la plupart de vos attaques; gardez-le autant que possible et attrapez-le lors des ouvertures lors du rechargement.

Après quelques scènes d’histoire supplémentaires, le fils du président de Shinra, Rufus Shinra, semblera défier Cloud dans un combat en tête-à-tête. C’est un duel similaire à ceux que vous avez combattus contre Roche et Rude, nécessitant beaucoup de blocages et de nombreuses attaques au bon moment pour traverser les défenses de Rufus. La grande valeur aberrante ici est le chien de Rufus, Darkstar, que vous voudrez traiter en premier afin de pouvoir abattre le patron sans entrave. Darkstar soigne Rufus chaque fois que vous lui faites beaucoup de dégâts, donc jusqu’à ce que le chien soit abattu, vous ne progresserez pas beaucoup.

Rufus et Darkstar ont un tas d’attaques en tandem, où le chien vous renverse ou vous tient, et Rufus se rapproche pour une explosion de fusil de chasse et beaucoup de dégâts. En règle générale, essayez de vous éloigner des deux, en forçant le chien à étendre sa laisse pour venir après vous, afin que Rufus ne puisse pas combler l’écart facilement pour le sauvegarder. Si vous restez trop près trop longtemps, vous courez le risque que l’équipe vous combatte intensivement pour beaucoup de dégâts. Attention à Darkstar qui lance Lightning sur Rufus; quand il le fait, Rufus vous tirera un coup de foudre appelé Thunderclap. Vous pouvez l’esquiver, mais vous devrez y porter une attention particulière, car cela fait mal de se faire frapper.

Vous pouvez faire pression sur Darkstar avec des attaques Punisher, mais la meilleure façon d’augmenter son compteur est d’endommager Rufus. Votre meilleur pari est d’utiliser Triple Strike lorsque Rufus se recharge ou entre les attaques. Frapper à la fois le chien et le maître cassera la laisse de Darkstar, vous donnant une chance de vous allonger dans le chien avec des attaques de mêlée tandis que Rufus est titubé. Ne vous engagez pas trop, cependant – Rufus finira par essayer de vous tirer dessus, alors soyez clair avant qu’il ne se rétablisse.

Vous devrez éliminer Darkstar avant de pouvoir combattre Rufus seul.

Une fois que vous aurez suffisamment blessé Darkstar, Rufus ajoutera des pièces à son répertoire d’attaques, ce qui lui donnera de nouvelles façons de vous frapper. Méfiez-vous de l’attaque Bright Lights, qui tire des lasers à votre façon, mais qui est très évitable. Vous voudrez également être sûr de ne pas être pris dans la grêle des balles de Guns Akimbo, car cela vous rendra vulnérable à une grève de suivi de Darkstar.

Répétez la stratégie d’appâtage et d’endommager Darkstar jusqu’à ce que vous puissiez finir le chien, laissant Rufus seul. À ce stade, il commencera à utiliser ses armes pour l’aider à se déplacer sur le champ de bataille. Il est à peu près invulnérable dans la plupart des situations et contrera à peu près toutes vos attaques. Vous devez le frapper à un moment particulier: quand il se recharge. Toutes les autres frappes vous rendront vulnérable à ses pions.

L’astuce consiste à éviter toutes les grosses attaques, tout en protégeant les plus petites. Bright Lights vous lance un laser que vous pouvez esquiver; Think Fast transforme une poignée de pièces en bombes, alors esquivez en arrière pour les éviter; et Up In Smoke vous bloquera s’il vous attrape dans son nuage de fumée. Vous pouvez éviter le feu de Guns Akimbo si vous courez sur le côté, mais c’est une entreprise plus risquée que de simplement garder. Vous voulez que votre garde se lève la plupart du temps pour arrêter les coups de feu plus rapides et plus petits de Rufus, tout en restant prêt à esquiver les gros.

Assurez-vous de frapper Rufus seulement quelques fois lors du rechargement – plus et il contre-attaquera.

Essayez de rester près de Rufus afin que lorsqu’il recule pour recharger, vous puissiez rapidement combler l’écart pour l’attaquer. Frappez-le pas plus de trois fois; lorsque vous voyez une sphère de distorsion l’entourer, cela signifie qu’il est prêt à contrer votre prochain coup. Trois frappes vous permettent de le blesser sans vous faire attaquer en retour. Mais le mieux est de sauvegarder votre ATB et d’utiliser la Poussée focalisée sur Rufus lors de son rechargement. Cela le mettra à genoux et lui fera beaucoup de dégâts, ralentissant son prochain mouvement et vous donnant une seconde pour respirer ou le frapper à nouveau.

Continuez à répéter le schéma d’éviter ses grosses attaques et de l’attraper avec une poussée ciblée jusqu’à ce que vous obteniez votre limite. Utilisez-le sur Rufus pendant qu’il se recharge et vous le renverserez instantanément. Vous devrez être patient, mais maintenir les dégâts tout en vous protégeant et votre épée devrait gagner ce combat.

Boss Fight: l’Arsenal

Le patron d’Arsenal a tout un tas d’armes, mais vous pouvez éviter la plupart de ses attaques en vous cachant derrière le couvercle.

La lutte contre l’Arsenal ne consiste pas à infliger des dégâts tout de suite – il s’agit d’accomplir quelques étapes pour ouvrir l’Arsenal à l’attaque. La bonne nouvelle est qu’il y a beaucoup de couverture dans la première partie du combat, vous permettant d’éviter les dégâts pendant que vous attendez votre moment pour attaquer. Restez à l’abri lorsque l’Arsenal effectue ses attaques de feu de saturation, de laser de référence et de décharge voltaïque. Lorsque le boss prépare son attaque “Tir primaire”, sortez et tirez sur son canon, le point faible.

Dès que vous exploserez le canon, Red XIII profitera de l’occasion pour décaler l’un des drones projetant la barrière sur l’Arsenal. Frappez-le avec vos attaques les plus puissantes pour le détruire, puis répétez le processus pour éliminer les deux autres. Briser la barrière vous permet de toucher directement l’Arsenal pour faire des dégâts et pousser sa barre de décalage.

Continuez à vous déplacer et à exploser à l’Arsenal, tout en vous cachant derrière les débris et la couverture pour éviter la plupart de ses attaques. Quand il active son protocole de défense physique, commencez à frapper le boss avec des attaques de foudre, en particulier quand il commence à tirer son canon à impulsions. Un gros éclair l’éclaircira pendant une seconde, vous permettant de continuer à attaquer. Cela devrait inciter le boss à passer à un protocole de défense contre la foudre, vous permettant de poursuivre les attaques physiques. Faites attention à ce que ses roues cessent d’être protégées par une barrière, puis attaquez-les et essayez de les paralyser pour échouer davantage le boss.

Faites exploser le canon principal de l’Arsenal pour l’étourdir et éliminer ses drones barrières.

Dans la prochaine phase du combat, l’Arsenal deviendra plus agressif, explosant à travers les débris de couverture dans la pièce et utilisant son attaque Pare-feu pour vous piéger entre deux murs de flammes. Gardez un œil sur l’attaque de tir primaire, que vous pouvez interrompre en attaquant le canon principal de l’arsenal, comme auparavant.

Une fois que vous avez suffisamment endommagé l’Arsenal, il créera des pare-feu pour piéger votre équipe et charger une attaque appelée Cry Havoc. Retournez-vous et plongez-vous derrière le morceau de débris derrière vous pour éviter l’attaque, puis allongez-vous dans le boss avec autant de dégâts que vous pouvez gérer. Quand il recommencera à charger Cry Havoc, vous n’aurez que quelques minutes pour détruire le boss une fois pour toutes. Utilisez des sorts de foudre pour faire de gros dégâts et en finir avec le boss avant qu’il ne vous finisse.

