Final Fantasy 7 Remake Chapter 18 Walkthrough: Destiny’s Crossroads (sans spoiler)

Ça y est: le dernier chapitre de Final Fantasy 7 Remake est également le plus difficile, vous opposant, vous et votre équipe, à certains de leurs plus grands défis. Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour traverser Destiny’s Crossroads, survivre aux batailles et terminer FF7 Remake.

Chapitre 18 Procédure pas à pas: Carrefour du destin

Vous avez un autre mini-jeu de moto à affronter, cette fois avec plus d’ennemis et plus de variété. Les batailles elles-mêmes sont relativement simples, cependant: assurez-vous d’utiliser la capacité de garde de Cloud pour minimiser les dommages entrants et interrompez-vous pour éviter les bombes des hélicoptères. Vous finirez par prendre un M.O.T.H. L’unité, qui vous lancera des lames avant de se charger électriquement et de venir pour des combats plus rapprochés, et certains SOLDATS 3-C, qui ont leurs propres épées. Assurez-vous simplement de vous prémunir contre leurs attaques pour réussir.

Boss Fight: Motor Ball

Motor Ball est un combat assez facile grâce à la grande mobilité de votre moto. Il suffit de freiner et d’éviter ses attaques.

La poursuite se termine par la bataille avec un autre boss de robot. Celui-ci est assez facile, car la grande mobilité de votre moto vous permet d’éviter toutes ses attaques sans trop de difficultés. Tirez à côté du boss et éloignez-vous, brisant ses roues. Lorsque Motor Ball se lève sur trois roues, appuyez sur les freins et décollez-le pour qu’il ne puisse pas vous écraser et gardez-vous quand il prépare ses pistolets pour éviter de vous faire exploser.

Coupez les roues jusqu’à ce que vous les détruisiez tous les six, en titubant le boss. Lorsque cela se produit, attaquez-le autant que possible; augmenter son pourcentage d’étalement et utiliser votre attaque tournoyante pour de gros dégâts. Le boss finira par récupérer, ajoutant de nouvelles attaques à utiliser contre vous. Répétez le processus et continuez après les roues, mais gardez un œil sur elles – éventuellement, certaines seront protégées, vous obligeant à choisir d’autres cibles.

Généralement, Motor Ball ne vous lance rien que vous ne puissiez voir venir. Lorsqu’il prépare son mouvement de rotation de la flamme après avoir été décalé, freinez et restez à l’écart jusqu’à ce que tout soit fini. Si le boss avance, réduisez un peu votre vitesse pour éviter les bombes électriques qu’il laisse tomber sur l’autoroute devant vous. Dès que vous le pouvez, réduisez la distance et attaquez à nouveau ses roues. Faites attention à ce qu’il charge également un gros laser, qu’il tirera d’un côté ou de l’autre; encore une fois, appuyez sur les freins et dirigez-vous vers le côté opposé. Lorsque le patron avance et vous tire le laser, coupez-le sur l’un des côtés de la route pour l’éviter.

Continuez à marteler le boss et à éviter ses attaques jusqu’à ce que vous le détruisiez enfin. Cela prend un certain temps, mais cela ne devient jamais particulièrement difficile.

Après avoir gagné, vous aurez une chance rapide de guérir. Prenez-le et faites le plein d’articles dont vous avez besoin. Vous allez en avoir besoin.

Assurez-vous que les quatre membres de votre groupe sont équipés de matériel de guérison et de leurs meilleures armes qui sont aussi améliorées que possible. Vous voudrez également que de grands sorts soient répartis autour de votre équipe – bien que gardez l’un de chaque sort élémentaire Materia avec Aerith, car vous voudrez qu’elle soit entièrement équipée plus tard. Équipez également une forte barrière matérielle.

Combat de boss: Whisper Harbinger, Whisper Croceo, Whisper Rubrum et Whisper Viridi

Le Whisper Harbinger vous forcera à affronter trois boss à la fois, chacun avec une arme différente. Concentrez-vous sur un à la fois pour les éliminer.

Une fois que vous aurez progressé un peu sur l’autoroute détruite, vous affronterez l’arbitre géant du destin, le Whisper Harbinger. Vous n’avez pas à traiter directement avec l’énorme colosse, heureusement – à la place, vous combattrez trois petits patrons Whisper, appelés Croceo, Rubrum et Viridi. Chacun a une arme différente, reflétant Barret, Cloud et Tifa.

Affronter les trois créatures est difficile, mais il vous suffit de supprimer l’une d’entre elles pour le moment. C’est votre choix, mais nous avons eu le plus de facilité à nous concentrer sur Rubrum. Cloud peut contrer son attaque Flurry avec le mode Punisher pour faire des dégâts – Gardez votre chemin à travers ses autres attaques, comme Crimson Arc. Frappez le Rubrum avec le mode Punisher et les attaques ATB pour lui infliger autant de dégâts que possible; plus vous versez, plus vite vous exercerez une pression sur le chuchotement et remonterez son compteur. Protégez-vous autant que possible pour éviter de subir trop de dégâts, tout en vous gardant rempli d’objets et de sorts de soins.

Blessez suffisamment l’un des Whispers et vous passerez à la section suivante du combat, où vous affronterez à nouveau les trois Whispers. En plus de leurs autres mouvements, ils aiment parfois utiliser des sorts puissants comme Firaga de Rubrum, Blizzaga de Viridi et Thundaga de Croceo. Suivez la même approche, permettant à vos coéquipiers de l’IA de garder les autres ennemis occupés pendant que vous vous concentrez sur Rubrum. Cela ajoutera une nouvelle attaque, Sweep, à ses mouvements, mais vous voudrez toujours garder le plus possible pour éviter de prendre trop de coups. Continuez à contrer Rubrum et à le frapper avec vos grosses attaques ATB pour accumuler des dégâts, et vous finirez par le mettre hors de combat. Le Harbinger intercèdera à nouveau, ouvrant la voie vers l’avant.

La seule façon d’endommager le murmure murmurant est d’abattre ses plus petits combattants, mais le fait d’attaquer de lourdes attaques les fera échouer.

Lorsque vous arriverez à la fin de la prochaine voie, vous affronterez Whisper Rubrum seul. Il utilisera l’attaque Temper pour se renforcer et devenir plus agressif, ajoutant plus de balançoires à Flurry et à Crimson Arc. Protégez-les pour atterrir des contre-attaques avec le mode Punisher, puis infligez autant de dégâts que possible avec les attaques ATB. Votre meilleur pari avec Rubrum est de vous battre en duel, mais n’ayez pas peur de submerger le Whisper avec les attaques de vos coéquipiers. N’utilisez simplement pas la magie du feu, car la créature peut l’absorber. Décalez le boss et vous pouvez endommager Rubrum peut faire des dégâts au Messager.

Avec Rubrum à terre, vous combattrez Croceo et Viridi ensemble. Choisissez-en un et poursuivez-le; Viridi est mieux attaqué par derrière tandis que son attention est ailleurs, surtout parce que le patron se protégera avec un bouclier. Méfiez-vous de l’attaque d’Azure Plume de Viridi, qui étourdira tous ceux qui y sont pris. Comme Rubrum, frappez le Murmure pour faire autant de dégâts que possible pour l’étourdir, puis terminez-le pour faire plus de dégâts à l’Harbinger.

Croceo est le suivant, mais c’est probablement le moindre de vos problèmes. Méfiez-vous de son attaque Amber Judgment, un orbe qui vous suivra, et Amber Whirl, un faisceau laser qui coupe directement vers vous, puis sur les côtés. Esquivez les lasers du mieux que vous le pouvez, protégez-vous de l’attaque Scatter du fusil de chasse de Croceo et utilisez des attaques ATB pour assommer le Murmure et le décaler.

Vous combattrez à nouveau les trois Whispers dans un instant. Répétez le processus pour faire des dégâts à l’un et vous déclencherez la vraie phase suivante du combat.

Boss Fight: Whisper Bahamut

Whisper Bahamut est un boss puissant qui vous bercera assez fort. Lancez Manaward et préparez-vous à utiliser beaucoup la garde.

Une fois combinés, Rubrum, Croceo et Viridi deviennent beaucoup plus dangereux que Whisper Bahamut. Le dragon est rapide et porte un tas de mouvements puissants, dont la plupart sont vraiment difficiles à esquiver. Attendez-vous à ce que Bahamut vous poursuive tout de suite avec des coups de mêlée, ainsi qu’une attaque tournoyante où il traverse son corps à travers vous. Esquiver ces mouvements est assez difficile; passez en mode Punisher et gardez pour minimiser vos dégâts afin que vous puissiez au moins riposter contre Bahamut quand il vient après vous.

Essayez rapidement d’obtenir des barrières de Manaward sur votre équipe pour faire face aux puissantes attaques de Bahamut. Méfiez-vous des attaques de frappes ombrales de Bahamut, où il vous lance deux gros explosifs. Les premiers arcs viennent de la gauche et le second de la droite – si vous esquivez à droite puis à gauche, vous pouvez souvent les éviter. Son Infernal Umbral vous frappe avec un tas de lasers douloureux, mais courir ou esquiver sur le côté peut généralement vous sortir de la ligne de feu de la plupart d’entre eux. Flare Breath vous renversera, mais si vous pouvez vous déplacer sur le côté ou derrière Bahamut, ou esquiver en arrière, vous devriez pouvoir l’éviter.

Les compteurs sont assez efficaces contre Bahamut, principalement parce que beaucoup de ses attaques sont presque impossibles à esquiver.

Vous allez cependant subir beaucoup de dégâts. Gardez Aerith à portée de main pour restaurer la santé avec Tifa qui la soutient pour que votre équipe continue. Pendant ce temps, continuez à frapper Bahamut avec des attaques ATB de Cloud et Tifa chaque fois que vous les chargez. Essayez de faire monter vos Manawards avant que Bahamut n’utilise Mega Flare, son ultime attaque. Faites de votre mieux pour garder votre équipe au courant des points de vie et des sorts afin que l’attaque ne vous efface pas.

Si vous pouvez maintenir les dégâts, vous devriez pouvoir faire tomber Bahamut au sol et le faire pression. Profitez de cette occasion pour le frapper avec Focused Strike et Focused Thrust pour augmenter son compteur d’échelonnement aussi vite que possible.

Tuez Bahamut et les Whispers se sépareront à nouveau, mais ils seront beaucoup plus faibles. Concentrez-vous sur l’un et commencez à battre pour le tuer, donnant à Barret l’occasion d’attaquer le murmure de Whisper. Répétez le processus deux fois de plus pour terminer la créature géante.

Boss Fight: Sephiroth

Comme avec d’autres duels à l’épée dans Final Fantasy 7 Remake, l’utilisation de contre-attaques Punisher est la clé pour échouer Sephiroth.

Les Whispers n’abandonnent pas – ils créent maintenant une version de Sephiroth pour défier Cloud. Comme les batailles individuelles précédentes, il s’agit plus d’un duel à l’épée et vous devrez vous fier à la garde et à l’utilisation des contre-attaques de Punisher pour battre Sephiroth, en particulier dans la première partie du combat.

Certaines des attaques de Sephiroth contre lesquelles vous devriez vous protéger contre des contre-attaques pour endommager Sephiroth et augmenter son échelonnement, tandis que vous devrez en esquiver d’autres. Tenez votre position contre les frappes de mêlée standard et Telluric Fury, mais assurez-vous de garder votre garde pendant toute l’attaque, car Sephiroth vous frappera de plusieurs coups la plupart du temps. Lorsque vous voyez Sephiroth prêt à l’attaque éolienne, esquivez sur le côté, car l’attaque vous jonglera dans les airs et les mouvements de Sephiroth vous empêcheront de le contrer. Après avoir contré, frappez Sephiroth avec des frappes en mode Punisher pour le mettre sous pression. Il préparera parfois des sorts puissants comme Blizaga et Firaga – si vous pouvez le frapper assez fort, vous pourrez peut-être les interrompre, mais il est généralement préférable de se prémunir contre eux afin de ne pas subir tout le poids de la magie.

Continuez à contrer Sephiroth jusqu’à ce que vous le chanceliez. Aerith rejoindra alors la bataille, ce qui ne devrait pas vraiment changer votre approche, mais vous donnera plus d’occasions de faire des dégâts à Sephiroth. Obtenez des barrières de Manaward si vous le pouvez pour réduire les dégâts que vous subissez des sorts de Sephiroth et continuez à le frapper. Vous pouvez également toucher Sephiroth avec certains sorts, en particulier lorsqu’il charge sa propre magie ou prépare des attaques, mais essayez de conserver les PM pour plus tard dans le combat. Assurez-vous de garder Cloud en pleine santé autant que possible, car Sephiroth va vous frapper fort tout au long.

Continuez à atterrir des contre-attaques sur Sephiroth pour le titiller à nouveau. Tifa rejoindra le combat ensuite, mais Sephiroth deviendra plus puissant, utilisant la magie élémentaire pour les infusions pour amplifier ses mouvements et les rendre plus efficaces. Faites attention à l’élément qu’il utilise, puis frappez-le avec le sort opposé – c’est pourquoi vous configurez Aerith avec tous ces sorts Materia au début du chapitre. Lorsque Sephiroth déclenche l’Infusion de vent, faites-le exploser avec la magie de la Foudre; quand il utilise Lightning Infusion, il sera faible face à la magie du Vent. Vous ferez beaucoup de dégâts et augmenterez son compteur d’échelonnement si vous pouvez le frapper avec des sorts opposés.

Lorsque Sephiroth s’infuse de magie, frappez-le avec l’élément opposé pour le renverser et l’ouvrir aux dégâts.

Pendant ce temps, continuez à combattre Sephiroth avec Cloud autant que vous le pouvez, tout en utilisant Tifa pour alterner votre santé et frappez Sephiroth avec des attaques ATB pour augmenter son compteur. Contrer Sephiroth et le frapper avec des sorts opposés le mettra à genoux pour que vous puissiez infliger de sérieux dégâts, mais assurez-vous de vous protéger à long terme avec ses coups d’épée basés sur le vent, et faites attention aux coups de foudre avec son éclair Infusion, qui pleuvra autour du champ de bataille.

Au fur et à mesure que vous endommagez Sephiroth, il sortira de nouvelles attaques, comme Shadow Flare, créant des puits de gravité autour du champ de bataille qui exploseront ensuite. Essayez de rester en dehors d’eux autant que possible; il en va de même pour son attaque Heartless Angel, qui éclairera le sol en rouge et décimera votre équipe si elle y est prise. Lorsque Sephiroth le prépare, courez pour lui.

À ce stade, cependant, Sephiroth devrait être presque terminé. Maintenez la pression avec tout ce qui vous reste et abattez-le. Quand il aura terminé, vous aurez beaucoup de temps d’arrêt pendant que vous regardez la longue fin de Final Fantasy 7 Remake.

Toutes nos félicitations! Terminer le jeu débloque un défi supplémentaire en mode difficile, qui comprend également un menu de sélection de chapitre qui vous permettra de sauter dans le jeu. Vaincre des boss et terminer des quêtes secondaires en mode difficile vous rapportera également plus de manuscrits, ce qui vous donnera plus de SP pour améliorer les armes de chaque personnage. Votre gain de points d’expérience est doublé en mode difficile et les PA sont triplés, ce qui devrait vous permettre de conclure des choses comme terminer les objectifs de Battle Intel de Chadley et gagner sa dernière invocation, ou effacer les combats facultatifs du simulateur de combat qui s’ouvrent maintenant au chapitre 17.

