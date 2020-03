Final Fantasy 7 Remake Demo Speedrun avec commentaire

La démo de Final Fantasy VII Remakes est sortie récemment et les gens commencent déjà à créer des speedruns. En utilisant des astuces que d’autres personnes ont trouvées, nous essayons de faire avancer la démo en moins de 20 minutes. Pour ceux qui cherchent à essayer leur propre speedrun, nous utilisons des astuces comme verrouiller le tiret, l’annulation du rouleau et profiter de la position de Punisher pour faire un court travail de la démo.

Final Fantasy VII sorti à l’origine en 1997 et a été l’un des jeux les plus populaires depuis. Le remake sort le 10 avril – la réinvention de Cloud, de ses amis et du monde entier est attendue depuis plus de 20 ans. Vous pouvez maintenant mettre la main sur la démo gratuite disponible sur la boutique PS.

La démo recrée la mission Bombing Run à partir de l’original, avec Cloud et l’équipage AVALANCHE se dirigeant vers le réacteur mako. Vous combattez la Sentinelle Scorpion et de nombreux ennemis en cours de route.