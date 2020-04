Final Fantasy 7 Remake Dress Guide: Comment obtenir chaque robe sur le marché mural

Remarque: ce message contient des spoilers légers pour le chapitre 9 de Final Fantasy 7 Remake. Nous vous recommandons de lire le chapitre avant de lire ce guide.

Lorsque Cloud et Aerith s’aventurent sur Wall Market, ils passent beaucoup de temps à connaître les gens qui y vivent et y travaillent, le tout dans le but de se rapprocher de Don Corneo et de sauver Tifa. Cela nécessite de passer l’audition de Corneo en gagnant des robes différentes. Alors que vous débloquerez vos trois premières robes au cours de l’histoire, il y a en fait un total de neuf robes, et celles que vous voyez au chapitre 9 sont déterminées par plusieurs de vos actions.

Vous devrez terminer Final Fantasy 7 Remake au moins une fois pour voir toutes les robes, car vous aurez besoin du menu de sélection de chapitre du jeu pour revoir les choix clés. La sélection de chapitre ne se déverrouille qu’une fois le dernier chapitre terminé. Obtenir trois robes vous donne le trophée “Snappy Dresser”, tandis que le fait d’obtenir les neuf débloquera le trophée “Dressed to the Nines”.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir pour débloquer les neuf robes.

Robes de Tifa

Les trois premières robes possibles sont celles de Tifa, et elles sont les plus simples à changer. Ils sont déterminés par une question que Tifa vous pose dans le chapitre 3, si vous faites les choses correctement.

Tout d’abord, vous devez obtenir la scène “Discovery: Alone at Last” avec Tifa. Pour ce faire, terminez les six quêtes secondaires du chapitre 3.

Lorsque Tifa dit: «Je me demande ce qui me conviendrait, vous êtes invité à lui donner l’une des trois réponses:« Mature »,« Sportive »ou« Exotique ». Tifa portera une robe différente de Wall Market en fonction de ce que vous réponse.

Mature

Répondez “Mature” et Tifa portera une robe violette.

Sportif

L’option “Sportive” du chapitre 3 verra Tifa choisir une robe argentée.

Exotique

Tifa va avec une option noire si vous choisissez la réponse “Exotique” dans le chapitre 3.

Pour débloquer les trois robes de Tifa, vous devrez jouer au chapitre 3 trois fois au total. À chaque fois, vous devrez également parcourir le chapitre 9 pour déverrouiller les robes.

Robe d’Aerith

Il pourrait sembler que les robes d’Aerith sont déterminées par vos actions au chapitre 9 – en particulier, les réponses que vous donnez lors de votre visite à Madame M’s, ou votre performance au Corneo Colosseum, car c’est là que vous obtenez l’argent pour la tenue d’Aerith.

En fait, ce sont vos actions dans le chapitre 8 qui déterminent le niveau d’élaboration d’Aerith dans le chapitre 9. Le nombre de quêtes secondaires que vous effectuez affecte la fantaisie de la robe d’Aerith; n’en faites pas, et elle aura une robe unie, mais faites les six, et elle en aura une extrêmement élégante.

Zero Chapter 8 Side-quests

Au lieu de faire des quêtes secondaires, retournez chez Aerith et entrez par la porte d’entrée pour faire avancer l’histoire.

Si vous n’aidez personne dans le secteur 5 pendant que vous y êtes au chapitre 8, Aerith optera pour une robe très simple.

Trois chapitre 8 quêtes secondaires

Aerith va avec une robe rose si vous effectuez la moitié des quêtes secondaires disponibles dans le secteur 5.

Trois quêtes secondaires suffiront, y compris la quête Moogle Emporium (qui vous oblige simplement à acheter un abonnement Moogle Emporium pour une médaille Moogle). Lorsque vous en avez terminé trois, retournez chez la mère d’Aerith.

Six Chapter 8 Side-quests

La tenue la plus somptueuse d’Aerith survient lorsque vous avez terminé les six quêtes secondaires du secteur 5 pendant le chapitre 8.

Comme avec les robes de Tifa, vous devrez terminer le chapitre 8 trois fois au total afin de voir tous les looks d’Aerith.

Robe de nuage

Le look qu’Andrea Rodea donne à Cloud est le seul qui soit réellement déterminé dans Wall Market, et c’est aussi le plus élaboré à comprendre. Il est déterminé par les questions secondaires que vous remplissez au chapitre 9; il y en a cinq au total, mais vous n’en aurez accès qu’à trois lorsque vous lirez le chapitre. Pour accéder aux deux derniers, vous devrez effectuer une série d’étapes spécifiques.

Zero Chapter 9 Side-quests

Si vous ignorez les quêtes secondaires du chapitre 9 dans Wall Market, vous obtenez la tenue et les cheveux les moins élaborés de Cloud.

Au lieu de terminer des quêtes pendant que vous attendez qu’Aerith s’habille, revenez simplement à Madame M et entrez lorsque vous y êtes invité.

Terminez les quêtes secondaires “La fête ne s’arrête jamais” et “Corps de dynamite”

Cloud obtient une robe bleue et noire lorsque vous terminez les quêtes secondaires “The Party Never Stops” et “Dynamite Bodies”.

La plupart des choix que vous faites dans le chapitre 9, y compris suivre Johnny à l’abeille, vous permettront d’obtenir deux des quatre quêtes possibles: “The Party Never Stops”, que vous entreprendrez avec Johnny, et “Dynamite Bodies” “Combattez au Corneo Colosseum.

Terminez “The Price of Thievery” et “Shears ‘Counterattack”

Andrea donne à Cloud une robe blanche et noire lorsque vous débloquez les quêtes secondaires “Le prix du vol” et “Contre-attaque de cisaillement”.

Si vous prenez les bonnes mesures dans le chapitre 9, vous basculerez “La fête ne s’arrête jamais” et “Dynamite Bodies” pour deux quêtes différentes (non-Johnny). Pour les déverrouiller, vous devez toutefois faire plusieurs choix spécifiques tout au long du chapitre 9:

Lorsque vous parlez à Chocobo Sam pour la première fois, décrivez Tifa comme “bon en comptabilité” Ne parlez pas au père de Johnny dans le hall de l’auberge ou au responsable de la réception de l’auberge Ne suivez pas Johnny quand vous le voyez sur le chemin de Don Corneo manoirLorsque vous parlez à Chocobo Sam, choisissez les têtesLorsque Aerith vous pose des questions sur sa robe, dites-lui qu’elle “a l’air confortable”. Choisissez l’option “luxe” pour 3 000 gils chez Madam M’s

Terminez les deux nouvelles quêtes secondaires pour obtenir la dernière robe de Cloud.

