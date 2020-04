Final Fantasy 7 Remake Ending Discussion: analyse de l’histoire remplie de spoilers de deux nerds FF

Final Fantasy 7 Remake prend quelques rebondissements importants en fin de partie, et nous devons vraiment en parler.

Dans cette discussion, Alex Donaldson et Kirk McKeand discuteront de cette fin et des ramifications qu’elle pourrait avoir sur les futurs jeux. Une certaine connaissance des événements du jeu original sera supposée.

Le jeu complet et les spoilers de fin détaillés suivent. «Parce que nous devons en parler. Ne faites pas défiler Barret en costume marin, sauf si vous voulez des spoilers ou si vous avez déjà terminé le jeu. Si vous lisez ceci, nous vous demandons respectueusement de respecter les autres fans et d’utiliser les connaissances à bon escient. Nous savons que bon nombre d’entre vous en ont déjà reçu une copie pendant une semaine, mais quand même – ne gâche pas les choses pour les autres. Cet article et ses commentaires sont destinés à une discussion sur les spoilers.

Nous ne plaisantons pas. Après cette ligne, il y a tout le cul, spoilers de jeu complet. Faites demi-tour… ou pas. Voici encore Barret. Tenue de marin. Il est mortellement sérieux.

Premièrement: un résumé rapide. Tout au long du jeu, les acteurs principaux sont définis par une collection d’entités appelées Whispers. Ceux-ci ne sont pas présents dans l’original, et ils se révèlent être l’incarnation du destin – en s’assurant que l’histoire se déroule comme dans l’original. C’est très méta.

À un moment donné, ils ont même ressuscité le membre du groupe Barret après qu’il soit embrouillé par l’épée de Sephiroth, car ce n’est pas comme ça que les choses sont censées se passer. Tout devient un peu méta.

Alors que l’histoire touche à sa fin, les personnages décident de combattre le destin, littéralement, le combattant dans un vide contre les incarnations physiques de leur destin. Ils combattent également Sephiroth dans un combat similaire à la fin réelle du jeu original complet, même si ce remake n’est censé être que la première partie. À la fin du jeu, les joueurs clés sont au même endroit qu’à la fin de la section Midgar du FF7 original, mais le contexte est entièrement différent, et les personnages pourraient même être dans un nouveau monde où les choses jouer complètement différemment à l’avenir.

Commençons notre conversation avec Alex:

UN D: Donc, je suppose que je veux commencer par dire qu’à certains égards, Final Fantasy 7 Remake a plus en commun avec Final Fantasy 13 qu’avec Final Fantasy 7. Je veux dire cela en termes thématiques; le FF7 original est sur la vie, la mort et la réincarnation, mais à cause de la section de l’histoire originale que le remake couvre, ces thèmes n’ont pas vraiment la chance de commencer.

Ces thèmes sont abordés dans le Midgar du jeu original, mais uniquement d’une manière qui existe pour mettre en place les scènes de Cosmo Canyon qui lancent vraiment tout ce fil. C’est la même chose ici, mais bien sûr, vous n’allez pas à Cosmo Canyon … il est donc logique que le jeu propose un autre thème principal à la place. Je ne m’attendais pas à ce que ce thème soit le destin, le destin et le prédéterminisme, qui était fondamentalement le thème central de FF13.

Il est juste de dire que les personnes impliquées sont intéressées par cela, je suppose. Le co-directeur de l’histoire Motomu Toriyama a réalisé FF13, et l’écrivain Kazushige Nojima a écrit le scénario général de FF13, alors ces gars reviennent sur les mêmes thèmes. Kingdom Hearts de Tetsuya Nomura a également une bonne quantité de ce genre de choses.

Commençons donc par demander – Kirk, qu’en pensez-vous? L’idée présentée dans le jeu est qu’il existe une «version fixe» de l’histoire – elle est décrite comme «la volonté de la planète elle-même» et «le flux de la planète du début à l’oubli» – et que la version des événements dans le le jeu original est cette version prédestinée des choses. Chaque fois que les événements sont sur le point de s’éloigner de l’original de manière significative, ces choses fantômes apparaissent et interviennent pour essayer de s’assurer que les gens vont aux bons endroits, font les bonnes choses et meurent même aux bons moments.

Mais à la fin du jeu, l’équipage fait ce que Lightning et ses amis ont fait et décident d’essayer de lutter contre le destin pour changer l’avenir. Pensez-vous que c’est trop méta?

KM: C’est trop méta. Jusqu’à la fin, tous les petits changements ont ajouté quelque chose à l’histoire originale que les fans ont vécu. Ces apparitions fantomatiques qui interviennent, appelées Whispers, étaient le principal nouveau mystère, mais je supposais qu’elles étaient liées aux expériences de clone de Jenova comme Cloud et Sephiroth elles-mêmes. Les esprits portent des capes sombres semblables à celles des sujets testés numérotés qui font le pèlerinage à Nibelheim pour la Réunion dans le jeu original. Cependant, il s’avère que les Whispers ne sont qu’un moyen pour les scénaristes d’éloigner complètement le jeu de sa vision d’origine.

La grande question qui pesait sur ce remake était de savoir comment Square Enix prévoyait de faire le reste de l’histoire – comment le jeu serait-il divisé? Nous savions déjà que cela allait être Midgar, mais la carte d’origine du jeu est vaste et variée, pleine de biomes et de villes différents avec une architecture distincte. Du point de vue du développement, à cette fidélité – parce que, soyons honnêtes, Final Fantasy 7 Remake est magnifique – tout cela semble être un cauchemar en termes d’actifs. Les Whispers n’ont pas l’impression d’être là pour soutenir l’histoire existante – ils sont une clause de sortie afin que les jeux à venir puissent s’écarter énormément de la vision originale.

À la fin de Final Fantasy 7 Remake, le cloud et l’entreprise luttent contre le destin, comme vous le dites, changeant en quelque sorte un avenir qui ne s’est pas encore produit. Nous voyons un aperçu de la mort d’Aerith, nous voyons Red XIII comme Nanaki courir avec ses petits dans la foulée. Cela suggère que tout cela va changer. Enfer, même Biggs a survécu d’une manière ou d’une autre à la chute de la plaque du secteur 7, malgré une apparente saignée à mi-hauteur du pilier de support. Je comprends que les scénaristes voulaient laisser des surprises là-dedans, mais ces changements sont de grande envergure et, dans certains cas, complètement déroutants. Par exemple, le jeu se termine lorsque vous combattez Sephiroth, mais il n’est pas du tout étoffé. J’imagine que les nouveaux joueurs se demanderont quel est même son rôle. Et Aerith sait soudain tout de lui, tandis que Cloud et Tifa – qui ont eu affaire à lui dans le passé – ne disent presque rien de lui. Comment avez-vous ressenti toute la séquence Sephiroth?

UN D: C’est drôle que vous mentionniez penser que les Whispers faisaient partie de la Réunion, car au début du développement du jeu original, il n’y avait pas de clones Sephiroth, mais plutôt le “ peuple ” noir était des morceaux de Jenova flottant comme par magie sous le manteau – c’est pourquoi ils essaieraient de se réunir, de redevenir un être entier. Ils ont coupé ça, mais moi aussi je pensais qu’ils rapportaient ça – apparemment pas.

C’est là que la fin m’a un peu dérouté, pour être honnête. Avant de prendre la décision de combattre les Whispers, Aerith dit: «Nous changerons plus que le destin lui-même. Si nous gagnons, nous nous changerons »- et ensuite vous allez de l’avant et vous le faites, mais la fin du jeu est la même, dans un sens. L’équipage quitte toujours Midgar pour poursuivre Sephiroth.

D’autres pièces ont bougé – Biggs est définitivement vivant, Wedge pourrait l’être? Le sort de Wedge est que les Whispers semblent le jeter par la fenêtre à sa mort – ce qui est intéressant en soi car cela signifierait qu’il meurt de la même manière mais dans un endroit différent – mais il s’estompe au noir, donc nous ne ne sais pas avec certitude.

Mais le gros… il y a une suggestion que Zack est vivant aussi – mais après ce qu’il a été conçu, je pensais que la fin allait être plus radicalement différente. Dans un sens, les deux sont en désaccord: cela construit l’histoire changeante de l’équipe, mais alors rien de majeur n’en sort pour eux personnellement. En dépit de nous montrer des éclairs de Red XIII depuis la fin originale, de la mort d’Aerith, de Meteor et suggérant que ces choses pourraient ne pas se produire ou peuvent se produire différemment maintenant, la fin place les principaux joueurs sur la même voie qu’avant.

KM: Est-ce que c’est bien? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Pour ceux qui ne connaissent pas, Zack est le gars qui était SOLDAT de 1ère classe. Cloud était une troupe de Shinra ordinaire qui idolâtrait Zack et voulait être lui. Il a vu Zack mourir devant lui, a pris son épée buster et a essentiellement volé son identité. Un traumatisme lui a fait croire ce mensonge d’une vie qu’il s’était créée.

Dans la scène que nous voyons avec Zack, il survit à la rencontre où il était censé mourir. Même Zack est choqué, il est comme “Huh, c’était tout ça?” quand il se rend compte que tous les soldats sont morts. Cela pose une grande question: est-ce arrivé dans l’univers dans lequel nous avons joué tout au long du jeu, ou Zack n’est-il vivant que dans ce nouvel univers où le destin a été rompu? Et si ce dernier, cela signifie-t-il qu’une autre version de Cloud existe dans ce même monde? Y a-t-il un autre Barret, Tifa et Aerith? Sommes-nous maintenant dans une dimension alternative complètement?

Si Zack avait survécu à cette rencontre, Cloud n’aurait jamais pris son épée. Aerith aurait vraisemblablement continué à sortir avec Zack. L’effet papillon signifie que ce seul changement pourrait avoir des implications massives sur l’état du monde, et je pense que les choses se dérouleront très différemment dans les deux prochains matchs à cause de cela, malgré le fait que l’équipe ait terminé le jeu au même endroit. Quelles sont vos pensées?

UN D: Je suppose que cela ne sera pas répondu avant le prochain match, mais je tiens à noter que lorsque l’équipe franchit la «singularité» – c’est ainsi que le jeu l’appelle – ils sortent dans un Midgar d’apparence identique. On se demande donc s’ils y sont entrés dans un univers alternatif.

Je veux noter que lorsque nous voyons que Zack a survécu aux assauts auxquels il est censé mourir, nous voyons brièvement le chien “ Stamp ” qui a été vu sur les graffitis autour de Midgar pour aider Avalanche, mais le Stamp dans la scène Zack est une race différente de chien au Stamp que nous voyons tout au long du jeu autrement – alors est-ce un indice que c’est un univers différent? Tout cela ressemble un peu au film Star Trek de JJ Abrams, où ils créent une branche dans la chronologie afin de pouvoir raconter des histoires anciennes d’une manière différente tout en gardant l’ancien canon intact.

Juste dans cette branche, Zack est vivant… sinon absolument, alors au moins il vit plus longtemps qu’auparavant. Pour citer une autre série de voyages dans le temps et axée sur la continuité, Doctor Who, «Il y a un homme vivant dans le monde qui n’était pas vivant auparavant. Le monde entier est différent parce qu’il est vivant. ” Ça change tout. Biggs aussi.

La réponse la plus simple pourrait être que ce n’est qu’une retcon et que maintenant Zack emmène Cloud à Midgar et périt d’une autre manière aussi. Cloud a toujours son épée, après tout.

Je pense que les petits changements ont un effet papillon. Biggs survivant prend le vent sur le sacrifice d’Avalanche, n’est-ce pas? Même si Wedge ne survit pas, ce qui n’est pas clair, je pense qu’ils ont déplacé son sacrifice dans un endroit moins intéressant. La merveilleuse scène de l’original où à Cosmo Canyon Barret a un moment introspectif déplorant la perte de ses amis est maintenant considérablement affaiblie. Je pense que cela enlève également les dents de la plaque en général – il ne devrait même pas y avoir de corps à récupérer, mais la fin suggère même que Jessie a été récupérée (son bandeau et ses gants sont sur le chevet de Biggs quand nous le voyons) récupération).

En fin de compte, chaque fois que quelque chose a changé, il y a des étincelles dans le ciel. Nous les voyons sur Zack quand il survit – en fait, ils explosent dans la vue, renversant Zack. Nous les voyons sur les habitants du secteur 7 alors qu’ils commencent à reconstruire, ce qui ne se produit jamais dans l’original. Nous les voyons au-dessus des Biggs survivants.

Je pensais que les Whispers pourraient être un élément récurrent dans toute la série de remake, mais maintenant je pense qu’ils pourraient facilement être le méchant principal pour cette première partie seulement. Maintenant qu’ils ont été vaincus, l’avenir peut être changé librement … ce qui, comme vous l’avez dit, est une excuse dans l’univers pour rendre les jeux ultérieurs aussi différents qu’ils le souhaitent, ce qui pourrait résoudre toutes sortes de problèmes de développement. Genre, est-ce un problème? En fait, j’aime vraiment l’idée qu’ils fassent quelque chose de vraiment différent. Le jeu original est toujours là pour nous. Mais là encore, je suis l’une des personnes qui n’a jamais particulièrement voulu un remake en premier lieu. J’aurais préféré jouer à FF16 cette semaine, tout comme j’ai adoré le remake.

KM: Je vous comprends, même si je ne peux pas croire que vous ayez cité Doctor Who pour y arriver. Je suis ravi de voir ce qu’ils en font, mais en même temps, je me sens un peu déboussolé. Chaque scène que j’avais hâte de voir recréée est ici dans Final Fantasy 7 Remake et a bien été faite, et j’en attendais beaucoup d’autres dans les deux prochains jeux. Cid et sa fusée seront-ils en eux? Est-ce que l’histoire de Red XIII avec son père? La soucoupe d’or? La prison en dessous? Et même en dehors de toutes ces choses qui pourraient ne pas arriver, j’ai l’impression que le changement à la fin du remake n’aura aucun sens pour les nouveaux arrivants.

Je veux également aborder votre point de vue sur le fait que Cloud a toujours l’épée buster – je ne pense pas que cela signifie que Zack est mort. Il est mort, mais seulement dans l’univers d’où vient notre nuage. Je pense que dans cet univers, il est vivant, tout comme un autre nuage – le mauvais nuage, n’importe qui? Mec, ce serait boiteux.

Quoi qu’il en soit, comme je le disais à propos des nouveaux arrivants – nous, les fans de l’original, savons déjà qui est Sephiroth et pourquoi nous voulons le combattre, mais cela n’est jamais expliqué aux joueurs. Le jeu ne gagne pas ce combat final avec lui. Dans l’original, il est cette menace inconnaissable pendant longtemps, puis vous découvrez lentement qui il est. Final Fantasy 7 Remake parcourt son propre statut de classique et s’attend à ce que le public s’en soucie juste parce que ce méchant emblématique est de retour. Mais il n’est pas emblématique des nouveaux joueurs – il est juste un mec dans une cape avec une grosse épée qui se présente et fait des choses que vous ne comprenez pas. Je déteste également ce qu’ils ont fait avec la trace de sang dans le bâtiment Shinra, la transformant en goo bleu de Jenova, la maman extraterrestre de Sephiroth, à la place. Il supprime complètement l’horreur de cette séquence.

Je ne sais pas. La fin s’est juste sentie précipitée, et de nombreux personnages étaient sous-développés. Le casting principal est si bon qu’il se démarque encore plus. Ils ont des arcs de caractère appropriés et grandissent en tant que personnes. Mais alors vous avez ce casting de méchants dont nous ne savons rien. Même le fils du président Shinra, Rufus, est un peu décevant, non?

UN D: Je pense que c’est le problème central. FF7 Remake est un excellent jeu – comme vous le dites dans la revue, le meilleur combat 3D dans un jeu Final Fantasy, le développement de personnages merveilleux, une belle vision de son monde certes limité … les lacunes n’en retirent pas grand-chose. Mais alors que nous, en tant que fans, débattons des implications de la fin, je ne peux m’empêcher de penser que ceux qui n’ont pas joué l’original seront tout simplement confus.

Comme vous le dites, rien ne prend vraiment son temps ou sa résolution dans ce jeu. Je suppose que nous le savions. Mais Shinra est toujours active. Le président est mort, mais Rufus est clairement un méchant et est désormais à la place. Sephiroth – vous le combattez et il s’échappe. La seule chose qui a changé, c’est que le groupe a vaincu les fantômes qui essayaient de les forcer à prendre les mêmes actions et le même chemin que le jeu original… et tout cela est un peu méta.

Comme, quand les Whispers vous montrent des moments les plus emblématiques du jeu original – Aerith en prière, Meteor sur Midgar, Red XIII et ses oursons de la fin, même Cloud pondant Aerith pour se reposer … Red XIII appelle cela “des aperçus de l’avenir si nous échouer ici aujourd’hui. ” Pour nous, c’est passionnant… l’idée que ces événements emblématiques ne se produisent plus parce qu’ils ont gagné, ou peuvent se produire différemment cette fois-ci. Excitant et un peu effrayant, bien sûr. Mais qu’est-ce que cela signifie même pour quelqu’un entrant dans FF7 Remake avec seulement une connaissance occasionnelle du jeu?

Même chose pour la révélation de Zack à la fin, non? Le choc et le mystère qui vous obligent à avoir joué à Crisis Core ou à voir une scène facultative et facile à manquer dans le FF7 original.

Quant à Rufus, mec, j’étais déçu. J’ai adoré son combat – l’un des meilleurs du jeu, un véritable duel stand-and-bang qui nécessite de la stratégie – mais j’étais vraiment déçu qu’il n’ait pas de diatribe mégalomaniaque comme dans le jeu original. Il n’a que quelques lignes; vous ne savez pas du tout qui il est en tant que personne. Donc, oui, sous-développé … ce qui, je pense, est assez vrai pour de nombreux acteurs non membres du groupe, car bien sûr, leur développement doit être enregistré pour le prochain match.

Quel casting que le casting principal, cependant. Tellement bien écrit et livré. Tout simplement génial. Je suppose que c’est à emporter pour moi. Ces nouveaux changements pourraient fonctionner ou non, et ils pourraient s’améliorer ou s’aggraver, mais ce fut un sacré voyage que de les voir exécutés comme ça. Je suis personnellement dans le changement. Je sais que tu l’aimes un peu moins. Plus que tout, cela m’a donné envie de rejouer l’original.

KM: Oui, c’est toujours un jeu incroyable. Et, hé, cela nous fait débattre et parler de ce que tout cela signifie. Cela me fait penser à quel point il sera atroce d’attendre environ trois ans pour voir ce qui se passera ensuite. Je suis enthousiasmé par l’avenir d’une série que j’aime, et peut-être que c’est suffisant.

