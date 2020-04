Final Fantasy 7 Remake fait de grands changements qui inquiètent les fans, mais ça va

Final Fantasy 7 Remake ne consiste pas seulement à refaire un jeu classique, malgré son nom. Il s’agit de recontextualiser tout un monde bien-aimé.

Cet article restera exempt de spoiler de détails spécifiques, mais abordera les grandes lignes de l’approche narrative de Final Fantasy 7 Remake. Le spoiler sensitive devrait revenir plus tard.

Final Fantasy 7 Reimagined est sans aucun doute un titre moins accrocheur que Final Fantasy 7 Remake, mais c’est probablement un titre plus évocateur pour résumer ce jeu que les fans attendent depuis si longtemps. Réimaginer et recontextualiser, c’est ce que fait ce jeu; c’est sa raison d’être. Il extrait le contenu du jeu original et l’utilise dans un contexte entièrement différent. Parfois, cela conduit à des scènes qui se déroulent exactement comme vous vous en souvenez, d’autres à des changements et des ajouts mineurs, et parfois à des choses très différentes.

La réponse à cela a naturellement été mitigée. Certains fans, comme moi, ont été très satisfaits de l’idée. Les sentiments de Kirk étaient mitigés, comme détaillé dans notre discussion de fin remplie de spoilers. D’autres sont moins déchirés et beaucoup moins heureux; J’ai lu de nombreux messages sur le forum et des diatribes Twitter au cours des derniers jours de la part de fans mortellement bouleversés. Mais je ne pense pas qu’ils doivent l’être. Les changements sont corrects. En fait, je dirais, ils sont absolument nécessaires.

Là où Resident Evil 2 et 3 ont essayé de se vendre comme un remake plus simple d’un classique de la PS1, l’équipe derrière FF7R, un mélange de ceux qui ont travaillé sur le jeu original et de jeunes employés qui se souviennent de l’avoir joué avec une joie joyeuse. , sachez clairement qu’il est impossible de refaire Final Fantasy 7. L’environnement de développement étrange et merveilleux «faites ce que vous voulez» qui existait pour le FF7 d’origine ne peut pas exister dans un pipeline de développement moderne à gros budget, pour commencer. Le monde a également changé – les joueurs connaissent ces personnages et leurs histoires, rendant obsolètes les rebondissements et les surprises brillamment rythmés. Dans une veine plus sérieuse, l’optique de raconter une histoire où les pistes commencent comme des insurgés et des terroristes adorables a sans aucun doute changé après au cours des deux dernières décennies.

Les gens sont probablement plus importants que jamais. Square Enix a largement insisté sur le fait que de nombreux membres du personnel d’origine reviennent pour le remake, mais ces développeurs sont toujours plus âgés, des personnes différentes, sans doute adoucies par endroits, endurcies par d’autres et généralement façonnées par le flux et le reflux de la vie. les 23 dernières années. Ils sont passés de jeunes paresseux imprudents poursuivant Dragon Quest à des leaders de l’industrie et à des hommes d’État plus âgés.

Peut-être que ces choses ont conduit les développeurs à leur conclusion que faire ce qu’ils avaient déjà fait auparavant serait ennuyeux, même s’ils l’ont construit autour de systèmes de jeu modernes. Donc, par endroits, ils prennent un tour. Dans certaines régions, ce virage est beaucoup plus net que dans d’autres.

Ce changement de contexte est important, et le marketing de FF7 Remake n’a pas été entièrement à l’avant dans ce sens, probablement par peur des spoilers. Ce n’est pas parce que FF7 Remake ne couvre que la section Midgar de l’histoire originale – cela a été clairement expliqué. Mais à la fin du jeu, des changements mineurs mais significatifs des événements s’accumuleront pour signifier que le statu quo et le ton à la fin de FF7 Remake sont très différents de ceux du jeu original lorsque vous sortez de Midgar pour la première fois.

Le revers de la médaille est qu’à bien des égards, le titre a désormais plus de sens. Resident Evil 2, une reconstitution très fidèle, presque au rythme de l’original. Pour beaucoup, le mot remake évoque l’idée de refaire la même chose, mais le Oxford English Dictionary indique que le mot remake peut également signifier faire quelque chose différemment. Si cela avait été aussi fidèle que Resident Evil, cela aurait peut-être juste été appelé Final Fantasy 7: Partie 1.

Je suis prêt à ce que ce débat continue à éclater en ligne dans les semaines à venir. Lorsqu’une œuvre est terminée, on peut affirmer qu’elle cesse d’être la propriété de son créateur et devient la propriété de ses fans. Ce concept est encore plus farouchement vrai pour une propriété aussi appréciée que FF7. Final Fantasy 7 Remake est l’équipe de développement de Square Enix affirmant sa propriété sur ces personnages classiques, leur monde et leur histoire. Cela s’est déjà produit avec la compilation des œuvres de préquelle et de suite de Final Fantasy 7, mais les fans avaient une clause de sortie avec ces projets. Isolés du jeu de base, ils pouvaient ignorer les ajouts s’ils le voulaient. En tant que récit des événements qu’ils aiment et de la nouvelle production de tentes du monde FF7, Remake n’est pas si facilement rejeté.

Alors que certains fans vont inévitablement se sentir altérés et frustrés par l’un des changements – bien que certains plus que d’autres – je dois dire que je respecte la décision prise par Yoshinori Kitase, Tetsuya Nomura et leur équipe. Pour débloquer l’impasse, les fans tentent de prendre des personnages et une histoire comme celle-ci pour faire quelque chose d’audacieux et de différent, surtout quand les éléments de la réaction sont pratiquement garantis de ne jamais être beaux.

Et honnêtement, quelle est l’alternative? Un remake rechapé tiède et sûr qui offre peu de nouveautés autres que des visuels plus jolis comme le Roi Lion 2019 de Disney? Resident Evil s’est débrouillé avec une approche de remake aussi simple en partie à cause de la beauté des montagnes russes de ce jeu et en partie à cause de tout ce que le genre d’horreur peut gagner d’un changement de perspective et d’une représentation plus réaliste. Je dirais que pour un RPG de trente heures qui espère mettre en place toute une série de jeux, quelque chose de plus était sans doute nécessaire. Pour le meilleur ou pour le pire, les dernières heures de FF7 Remake apportent quelque chose de plus à la pelle. Même s’il déraille tout en voyageant dans une direction radicalement différente à l’avenir, cela en aura valu la peine.

C’est mon point de vue, et je suis peut-être moins déçu par les changements parce que j’étais moins intéressé par un remake en premier lieu, préférant voir FF faire quelque chose de nouveau. Mais même ainsi, aux fans en colère criant déjà sur les changements que je dis: essayez de refroidir vos haricots. Ceci est une nouvelle histoire et une réinvention – et Qu’est-ce que Final Fantasy est censé être plus qu’une réinvention? La série ne détruit plus désormais ses mondes et ses personnages – en fait, elle les revisite constamment. Mais cette visite est au moins prête à rester fidèle à l’esprit de la série en faisant les choses différemment.

Le plus grand cadeau de tous est que nous avons toujours le jeu original. Parfait à l’époque, et toujours fabuleux maintenant – totalement inchangé, et ne demandant qu’à être joué. Encore.

