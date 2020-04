Final Fantasy 7 Remake Materia Guide: Materia essentiel que vous pourriez avoir manqué

Final Fantasy 7 Remake est un jeu massif avec une structure plutôt simple. Tout au long de ses 40 heures de jeu, vous passerez de donjon en donjon, accomplissant quelques missions secondaires en cours de route, tout en faisant avancer l’histoire et en regardant rarement en arrière. Si vous vous laissez emporter par l’élan de votre mission de libération de Midgar, il peut être facile de manquer accidentellement des objets de collection précieux. Certaines des plus importantes sont les Materia, qui sont des orbes colorés que vous pouvez équiper pour renforcer les compétences d’attaque de base en leur fournissant des sorts, des capacités et des invocations.

Vous n’allez pas vouloir contourner toutes les Materia utiles que vous pouvez collecter tout au long de votre voyage. Ci-dessous, nous avons détaillé les plus faciles à manquer, ce qui comprend des informations sur ce qu’ils font et comment les trouver. Avec ce guide, vous pourrez trouver des matériaux comme Revival, Elemental, HP Up, Magnify, et plus encore.

N’oubliez pas de revenir souvent car nous mettons à jour cette fonctionnalité avec des éléments encore plus essentiels que vous pourriez avoir manqués. Pour en savoir plus sur Materia, vous devriez également lire notre guide de chargement de Materia sur la façon de créer le jeu approprié pour votre groupe. Sinon, lisez notre critique FF7 Remake.

HP Up

Le HP Up Materia est l’un des plus faciles à manquer au début. Pendant que vous explorez les rues du secteur 1 de Midgar pendant le chapitre 2, vous rencontrerez des soldats gardant un point de contrôle avec une camionnette blanche de l’autre côté, et à côté de lui se trouve un orbe violet de HP Up Materia. Malheureusement, vous ne pouvez pas l’attraper, alors continuez de bouger jusqu’à ce que vous atteigniez une cinématique, suivie d’une attaque par les agents de sécurité de Shinra. Avant d’aller plus loin, dirigez-vous vers l’est en direction du point de contrôle, puis prenez la Materia.

Deadly Dodge

D’un point de vue tactique, la materia de combat Deadly Dodge est essentielle pour les premiers combats en tant que Cloud. Il vous permet d’esquiver les ennemis avec une attaque de dégâts de zone, ce qui est excellent pour ouvrir la plupart des batailles.

Vous pouvez acheter une Deadia Dodge Materia dans la boutique d’objets plus tard dans le chapitre 3, mais vous pouvez en obtenir une gratuitement pendant le chapitre 2. Continuez à vous diriger vers le sud d’où vous avez obtenu la HP Up Materia mentionnée ci-dessus. Juste avant la place de la fontaine, vous combattrez trois autres soldats. Une fois qu’ils sont traités, vérifiez à côté de la voiture pour une materia Dodge mortelle.

Auto-durcissement

Auto-Cure est une excellente protection pour garder un membre du groupe guéri lors d’une rencontre difficile. À son niveau de base, il est capable de soigner les membres du groupe affaiblis jusqu’à trois fois par bataille. Cependant, il ne s’activera pas si vous n’avez pas assez de charges MP ou ATB pour vous déplacer ou si vous contrôlez le personnage ayant besoin d’une cure d’urgence.

Pour obtenir la Materia Auto-Cure, synchronisez-vous avec Chadley, l’enfant bizarre des bidonvilles du secteur 7, qui veut votre aide pour développer de nouvelles Materia. Il vous donnera le matériel d’évaluation lorsque vous entreprendrez la quête; utilisez-le sur tous les ennemis que vous combattez dans Scrap Boulevard pour obtenir les données dont vous avez besoin. Plus tard, il vous donnera des missions Battle Intel avec une variété d’objectifs pour déverrouiller des Materia supplémentaires – dont certaines sont soulignées plus loin dans ce guide – que vous voudrez généralement prioriser en complétant sur le côté pour avoir plus accès à divers Types de materia. Pour ce rapport, revenez après avoir analysé deux types d’ennemis différents pour acheter la toute nouvelle Materia Auto-Cure à un prix réduit.

Premier coup

En terminant le troisième rapport Battle Intel de Chadley, vous obtenez une Materia First Strike. Ce n’est pas trop difficile à manquer, mais il convient de le mentionner au cas où vous ne vous présenteriez pas souvent avec Chadley. First Strike est super pratique pour augmenter la quantité d’ATB que vous gagnez naturellement au début d’une bataille. Vous devrez envisager de l’équiper sur Tifa si vous en avez fait votre chef de groupe, car sa capacité de force débridée est bonne pour commencer à se développer le plus tôt possible pendant une bataille. Après avoir acheté une épée de fer pour le cloud pendant le chapitre 3, vous ne devriez pas avoir de difficulté à gagner First Strike auprès de Chadley, car pour terminer le rapport Battle Intel associé, vous devez simplement utiliser différentes capacités sur les ennemis lorsqu’ils sont échelonnés.

Materia nettoyante

La Nettoyante Materia est fondamentale. Avec cet orbe pratique de Materia, vous pouvez soigner l’effet de statut de poison avec MP – éliminant ainsi le besoin d’utiliser des antidotes. Après avoir gagné suffisamment de PA en l’utilisant à plusieurs reprises, vous pouvez utiliser Esuna, qui guérit toutes les conditions de statut.

Pour vous procurer une Materia de nettoyage, vous devez terminer la mission secondaire Problème de rat pendant le chapitre 3. Pour ce faire, parlez au propriétaire de la boutique d’objets une fois que le jeu vous dit que vous êtes libre de vous attaquer aux quêtes facultatives. Ensuite, prenez le chemin en direction du nord qui se trouve du côté ouest du septième ciel. Canard à travers le tuyau pour entrer dans un terrain vague plein de rats. Sortez-les et ouvrez le coffre du côté est de la zone pour trois grenades.

Retournez au lot et combattez les rats maudits. Ils sont assez rapides, alors essayez d’utiliser la contre-attaque du mode Punisher pour réduire leur santé et utilisez la magie pour les toucher à distance. Si vous pouvez faire des dégâts durables, vous aurez Stagger rats, ce qui vous permet de les assommer. Lorsque vous revenez au propriétaire de la boutique d’objets, vous pouvez acheter un matériel de nettoyage à un prix réduit.

La relance

Les Phoenix Downs sont chers, et bien que vous puissiez les trouver dans le coffre occasionnel, leur offre est généralement limitée. Alors pourquoi ne pas avoir une Materia sous la main qui aidera à ramener vos amis d’entre les morts avec MP? Le réveil est un incontournable que vous pouvez obtenir relativement tôt, mais qui finit par manquer si vous n’y prêtez pas attention.

Après avoir battu le boss du chapitre 4, suivez l’objectif jusqu’au bord de la plaque du secteur 7. Juste avant le premier virage à droite, saisissez la Revival Materia gisant sur le sol à votre gauche juste avant la passerelle.

Chocobo et Moogle Summon Materia

Après avoir obtenu votre première invocation de materia au début du chapitre 4, vous allez probablement vous battre pour le prochain. La prochaine invocation de Materia est disponible pendant le chapitre 6 et vous est signalée par Tifa lorsque vous passez lentement devant des ventilateurs de ventilation industriels. Malheureusement, vous ne pouvez y accéder qu’après avoir éteint deux des trois lampes solaires de la région.

Une fois cet acte accompli, retournez à la section H-01 pour utiliser la télécabine qui vous ramènera vers le système de ventilation. De l’autre côté, montez l’échelle jusqu’à une salle de service où vous activez une console qui vous ordonne de faire quelques travaux de nettoyage dans la pièce suivante en une minute. Tuez tous les ennemis et appuyez à temps sur le bouton de la console à la fin de la pièce pour terminer le travail. Ne vous inquiétez pas si vous ne tuez pas tout dans le délai imparti. Vous pouvez doubler la sortie de la pièce et frapper à nouveau sur la console pour commencer un nouveau combat plus facile avec des ennemis plus faibles.

Une fois que vous avez activé l’autre console, vous pouvez vous diriger vers le couloir des fans et attraper le Chocobo et Moogle Summon Materia. Il est utile de l’avoir équipé face à des ennemis faibles de l’élément Vent.

MP Up

Si vous êtes à la recherche d’un autre MP Up Matera, mais que vous préférez ne pas dépasser les 2 000 Gil nécessaires pour en acheter un nouveau, alors vous pouvez vous accrocher un cadeau pendant le chapitre 6. Les effets positifs de cette Materia sont évidents, et vous allez probablement vouloir un couple pour quelqu’un de spécial qui finira inévitablement par rejoindre votre groupe plus tard.

Retournez dans la deuxième télécabine dans la zone où vous êtes entré lorsque vous avez descendu l’échelle de Sunlamp 2. Faites le tour des conteneurs de fret pour trouver une échelle, menant à une autre plate-forme où vous combattrez deux Queen Grashtrikes. Envoyez-les, puis utilisez le panneau de commande pour abaisser le passage devant. Ne l’alignez pas avec la porte pour pouvoir traverser; au lieu de cela, continuez à l’abaisser jusqu’à ce que le MP Up Materia assis au-dessus du cadre soit suffisamment bas pour que vous puissiez l’attraper.

Materia élémentaire

La Materia élémentaire est un moyen pratique d’imprégner les attaques de mêlée d’un membre du groupe avec un pouvoir élémentaire lorsqu’il est attaché à une arme ou d’augmenter sa défense magique contre un élément particulier lorsqu’il est attaché à une armure. Pour expliquer, les armes et les armures comportent des douilles dans lesquelles vous placez la Materia, et il existe deux variantes de douilles: simples, isolées et communes. Les prises communes sont ce que vous pouvez utiliser pour activer Elemental sur les armes et les armures. Nous vous recommandons fortement de donner celui-ci à Cloud, mais essayez d’être prudent lorsque vous affrontez un ennemi dont l’affinité élémentaire correspond à l’élément actuel de celui qui utilise cette Materia.

Pour vous procurer une Materia Élémentaire, suivez les instructions que nous avons détaillées ci-dessus sur la façon d’obtenir MP Up pendant le Chapitre 6. Après avoir manipulé la passerelle pour obtenir la Materia MP Up, remettez-la en place afin de pouvoir la traverser. Dirigez-vous vers l’extrémité de la prochaine plate-forme pour attraper la Materia élémentaire.

Contraignant

Binding Materia est un must pour les membres du groupe que vous espérez devenir de puissants mages. Il vous permet de lancer des sorts de maladie comme Sommeil, Silence et Berserk. Il est possible d’en acheter un à la boutique Wall Market Materia pendant le chapitre 9, mais c’est 3000 Gil, et qui veut dépenser autant d’argent durement gagné sur quelque chose que vous pouvez obtenir gratuitement?

Un matériel de liaison est à gagner plus tôt au cours du chapitre 9 lorsque vous devez utiliser une main robotique pour ramasser des conteneurs de fret. Juste après avoir combattu trois Terpsicolts, recherchez une rampe descendant du côté est de la zone où vous trouverez un chemin divisé. Montez le chemin avec la pente pour trouver des commandes pour la grande main du robot. Utilisez la main pour ramasser le conteneur de fret et déplacez-le vers la droite, de sorte qu’il fasse un chemin avec la passerelle en bois à proximité, qui a la Materia de liaison au-dessus. Quand Aerith descend, ramassez-la et placez-la sur le conteneur de fret. Elle va ensuite courir et attraper la Materia de liaison pour vous.

Amplifier

Le Magnify Materia fonctionne un peu comme Elemental en ce sens que vous l’attachez dans des fentes communes. Lorsque vous connectez un sort Materia à Magnify, vous pouvez lancer ce sort respectif sur plusieurs cibles. Donc, si vous avez Magnify attaché à la Materia de guérison, il guérira plusieurs personnages au lieu d’un seul. Cela fonctionne également de la même manière pour les sorts offensifs, mais il est important de noter que la cible principale reçoit la majeure partie des dégâts, et ceux qui l’entourent reçoivent une quantité réduite.

Vous pouvez trouver une Magnify Materia peu de temps après avoir obtenu Binding pendant le chapitre 9. Après avoir affronté un gars du nom de Beck et ses compagnons, continuez jusqu’à ce que vous atteigniez une autre section avec une main de robot que vous pouvez utiliser pour déplacer des conteneurs. Vous pouvez attraper la Materia Magnify en déplaçant le premier conteneur vers le haut et vers la droite pour y accéder, puis en déposant Aerith sur tor pour qu’elle se le procure à votre place.

Tous les matériels d’invocation des rapports Intel de Chadley

Si vous vous frayez un chemin à travers l’histoire de FF7, vous êtes assuré de manquer la majorité de l’Invocation de Materia du jeu. Parce que si vous ne parlez pas à Chadley, alors vous allez vous empêcher d’obtenir ces puissants alliés de combat – pendant un certain temps, au moins.

Pour commencer le processus d’obtention de plus de Materia d’invocation, parlez à nouveau à Chadley dès le chapitre 8 pour accéder à votre première mission VR, ce qui est un défi unique où vous combattez une créature d’invocation pour gagner sa Materia respective.

Faites-en une règle de base pour trouver Chadley chaque fois que vous rencontrez une nouvelle zone semi-ouverte où vous pouvez explorer et faire des missions secondaires, car il y aura probablement une nouvelle bataille VR à terminer. Les moments clés où vous pouvez lui parler pour obtenir une nouvelle mission VR incluent Chapitre 8 (Shiva), Chapitre 9 (Fat Chocobo), et Chapitre 14 (Léviathan). Il y en a un autre que vous pouvez gagner, mais vous ne pouvez y accéder qu’en complétant tous les rapports Battle Intel de Chadley. Nous avons répertorié leur identité sous ce tag spoiler: Bahamut.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: 8 choses que Final Fantasy 7 Remake ne vous dit pas (tout de suite)

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.