Final Fantasy 7 Remake, Persona 5, Sonic et plus encore refait dans les rêves

Les rêves ne sont pas seulement un jeu – c’est aussi une plateforme incroyable qui laisse libre cours à votre imagination et les joueurs peuvent créer leur propre art, musique et même des expériences de jeu complètes. Naturellement, les gens vont essayer de recréer ou de rendre hommage à leur série de jeux préférée en utilisant Dreams, et certains des résultats sont incroyablement impressionnants.

Dans la vidéo ci-dessus, Ben Janca et Jean-Luc Seipke regardent certaines des recréations de jeux vidéo les plus cool que nous ayons vues jusqu’à présent dans Dreams. Bummed que Final Fantasy VII Remake a été retardé? Ne vous inquiétez pas, quelqu’un vous protège. Vous ne pouvez pas en avoir assez de Sonic the Hedgehog? Il existe plusieurs jeux Sonic dans Dreams pour vous aider à trouver votre solution. Grand fan de Persona 5? Eh bien, oh boy, avons-nous une création Dreams pour vous.

Dreams est mis à jour quotidiennement avec de nouvelles créations incroyables et intéressantes, nous n’avons donc naturellement pas pu tout couvrir dans cette vidéo. Si vous avez une recommandation pour une création fantastique de Dreams que nous pourrons couvrir à l’avenir, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.