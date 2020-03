Final Fantasy 7 Remake: regardez l’intégralité de la mission d’ouverture

Par Alex Donaldson,

Lundi 2 mars 2020 09:00 GMT

Cette semaine devait être quand nous avons eu Final Fantasy 7 Remake. Un retard signifie quelques semaines d’attente de plus – mais voici un gameplay très agréable pour vous aider.

Bien que nous ayons déjà montré cette section de Final Fantasy 7 Remake, lorsque l’été dernier, nous avons téléchargé des images de la bataille contre le boss du Scorpion Sentinel, ces images nous ont poussé à bavarder et à bavarder sur le jeu par dessus, et nous n’étions pas capable de le libérer sans ce bavardage. Aujourd’hui, nous pouvons enfin télécharger de nouvelles images d’une construction récente de Final Fantasy 7 Remake que nous avons joué en avant-première – et sans commentaire. Vous pouvez maintenant vous prélasser dans la gloire de la musique et sa douce transition transparente de l’exploration à la bataille, et profiter de l’interaction et du bavardage entre Cloud mercenaire à tête froide et Barret, idéologue au tempérament rapide. Quoi qu’il en soit, le voici. Regarde ça.

Ce sont de bonnes choses. Cependant, nous devons jouer beaucoup plus à FF7 Remake que cela – et vous pouvez voir plus de séquences et en savoir plus sur nos presque quatre heures de jeu en lisant nos sept choses que vous devez savoir sur FF7 Remake. Si cela ne vous suffit pas, il y a aussi une interview avec le réalisateur et producteur de remake original Yoshinori Kitase et le co-réalisateur de remake Naoki Hamaguchi, où la paire confirme une variété de choses sur le jeu – y compris le fait qu’en dépit d’apparaître dans ce jeu, le favori des fans Red XIII ne sera pas un membre à part entière jouable. Il apparaîtra plutôt en tant qu’invité, et les fans devront attendre la prochaine entrée dans cette saga de remake en plusieurs parties pour jouer directement en tant que lui.

Final Fantasy 7 Remake sortira sur PS4 le 10 avril. Cela a pris du temps, mais d’autres plates-formes auront encore un peu de temps à attendre – alors qu’aucune autre plate-forme n’a été confirmée, nous savons que l’exclusivité PlayStation dure exactement un an. Nous espérons que cela arrivera également sur PC et Xbox One en temps voulu.

