Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition obtient une note en Australie

Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition devait arriver le 23 janvier jusqu’à ce que Square Enix décide de repousser le jeu à l’été 2020. La raison de cette décision était que l’équipe de développement puisse apporter quelques ajustements finaux au jeu, afin de garantir la meilleure expérience possible.

Si vous avez envie d’une mise à jour, la bonne nouvelle est que le jeu a récemment été évalué par l’Australian Classification Board. Il a reçu une note d’orientation parentale «PG» pour les thèmes de fantaisie légère, la violence et l’interactivité en ligne. Jetez un œil ci-dessous:

J’espère que cette note signifie une date de sortie officielle ou au moins plus de détails sur le jeu sont en cours. Au cas où vous l’auriez oublié, cette version remasterisée de l’original GameCube vous permet de jouer en ligne avec vos amis et de transférer votre fichier de sauvegarde sur les quatre versions (Switch, PS4, Android et IOS).

Allez-vous ajouter ce jeu à votre collection lorsqu’il apparaîtra enfin sur Switch? Dites-nous ci-dessous.

