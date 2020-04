Final Fantasy, Dragon Quest et bien d’autres RPG Square Enix bien-aimés sont réduits sur mobile

Avec la sortie du célèbre remake de Final Fantasy VII, nous avons vu une tonne de bonnes affaires autour des anciens jeux Final Fantasy, ce qui est le moment idéal pour ceux qui ont hâte de revenir et de jouer certains de leurs favoris. Les joueurs PS4 et Xbox One ont leurs propres ventes pour profiter de cette semaine avec des offres sur le FFVII original et les entrées ultérieures comme X / X-2 HD Remaster et XII: The Zodiac Age. Mais si vous cherchez à revenir en arrière et à jouer à certains des anciens jeux Final Fantasy, une nouvelle vente Square Enix offre des réductions pour ces jeux classiques sur iOS et Android. Vous trouverez également des offres sur la franchise Dragon Quest et d’autres classiques comme Chrono Trigger.

La vente comprend des démarques allant du premier Final Fantasy, qui n’est que de 4 $ en ce moment, au Final Fantasy VII original, qui est en vente pour 9 $. Plusieurs de ces jeux coûtent régulièrement environ 15 $, c’est donc une bonne occasion de récupérer certains de ces anciens jeux FF pour moins de 10 $. Vous pouvez également accrocher l’excellent Final Fantasy Tactics: The War of the Lions pour seulement 7 $ (la version iPad est réduite à 8 $).

En plus de Final Fantasy, l’épopée chrono Trigger qui voyage dans le temps est à 50% de réduction, se vendant 5 $ sur iOS et Android. Vous trouverez également une multitude d’offres Dragon Quest, y compris Dragon Quest VIII pour 15 $ (normalement 20 $) et les jeux précédents pour 10 $ ou moins. Vous pouvez consulter toutes les offres mobiles actuelles ci-dessous. On ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles, alors n’attendez pas trop longtemps si l’un de ces jeux attire votre attention.

Meilleures offres de jeux mobiles (iOS)

Si vous ne jouez pas à des jeux sur un téléphone ou une tablette, consultez toutes les autres offres de jeux numériques qui flottent cette semaine sur PC et consoles. PSN vient de lancer une énorme vente sur les jeux PS4 à moins de 20 $, et Xbox Live va également dur sur les offres cette semaine avec des démarques sur Call of Duty: Modern Warfare et Diablo III: Eternal Collection. Certains jeux PC fantastiques, comme Titanfall 2, sont aussi bon marché que 3 $ sur Amazon en ce moment. De plus, découvrez tous les jeux gratuits que vous pouvez prétendre conserver cette semaine.

