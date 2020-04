Final Fantasy VII Legacy Collection pourrait arriver sur Nintendo Switch

Final Fantasy VII Remake, adaptation du légendaire RPG sorti sur PSX en 1997, est déjà parmi nous. Malheureusement, il est plus que possible pour les utilisateurs de Nintendo Switch de rester sans y goûter, du moins pour l’instant. Cependant, cela ne signifie pas qu’après le lancement de l’original dans l’hybride (dont vous ne pouvez pas manquer l’analyse), de nouveaux titres d’une franchise aussi célèbre continuent d’arriver. Quelqu’un a-t-il dit la finale Fantasy VII Legacy Collection?

En effet, l’utilisateur de Reddit Sqeueenixleaker0404 a publié un article dans lequel il dit être en mesure de confirmer que, selon ses propres sources, une compilation avec les trois jeux dérivés du titre original est en route pour Nintendo Switch, sous le nom de Fantasy VII Legacy Collection. Ensuite, nous vous laissons avec les déclarations complètes, ainsi que leur traduction respective:

Final Fantasy VII: Legacy Collection pour Nintendo Switch de GamingLeaksAndRumors

J’ai une source qui a récemment découvert que certains jeux FFVII arriveront sur Nintendo Switch. Malheureusement, FFVII Remake n’en fait pas partie. Cependant, les jeux inclus seront: Crisis Core, Dirge of Cerberus et Before Crisis Core. Tout cela sera annoncé très prochainement. Ce sera la première fois que Crisis Core ou Dirge of Cerberus sortira sur des plateformes non Sony. Attendez-vous à plus d’informations bientôt.

Plusieurs conclusions, au-delà du lancement lui-même, découlent de cette prétendue annonce. Et c’est que tandis que FFVII: Crisis Core et Dirge of Cerberus: FFVII étaient exclusifs, au moins jusqu’à présent, à PS2 et PSP, Crisis: FFVII, titre sorti sur PSP qui est chargé de raconter les événements survenus 7 ans avant la livraison originale , Je ne peux même pas sortir en territoire occidental.

Voir aussi

Que pensez-vous de cette nouvelle? Dans l’écriture de NextN, comme c’est généralement le cas dans ces cas, nous ne donnons pas à ce type de nouvelles un rang plus élevé que celui de rumeurs simples. Cependant, pouvoir élargir / compléter l’univers mythique créé à l’époque par Squaresoft avec ces trois grands titres sur Nintendo Switch serait, sans aucun doute, une merveilleuse nouvelle, non?

Source

Connexes