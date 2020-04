Final Fantasy VII Remake a besoin d’un mode photo

Final Fantasy VII Remake est un jeu magnifique avec des modèles de personnages magnifiques et des mondes très détaillés. Pourtant, il s’est lancé sans mode photo.

Au cours de cette génération actuelle de consoles, les modes photo sont devenus de plus en plus courants. Et maintenant, nous avons atteint un point où ils se sentent presque comme des fonctionnalités que tous les jeux devraient inclure dès la sortie de la boîte. Pourtant, FFVII Remake n’inclut aucun mode photo ni outil de capture d’écran. Cela limite considérablement le type d’images que les fans peuvent créer en ce moment et se sent comme une grande opportunité manquée.

Capture d’écran Square Enix: @lorsteibel (Twitter)

Sur Twitter, j’ai vu beaucoup de gens publier des captures d’écran attrayantes, mais beaucoup sont frustrés ou déçus de devoir compter sur la caméra dans le jeu et le bouton de capture d’écran PS4 pour capturer des images. Il est donc difficile d’obtenir des angles intéressants ou de créer des compositions uniques. Certains modes photo permettent même aux joueurs de désactiver d’autres modèles de personnages, de modifier l’éclairage d’une zone ou de modifier la mise au point d’un plan. Sans aucun de ces outils, les captures d’écran FF7 semblent actuellement un peu simples.

Cela ne veut pas dire que les fans n’ont pas déjà pris de fantastiques captures d’écran, mais sans véritables outils en mode photo, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Chaque week-end, j’ai mis au point une fonctionnalité, Snapshots, qui examine certaines des meilleures captures d’écran que les fans ont publiées la semaine dernière. Ce que la communauté de la photographie virtuelle peut créer avec des outils de mode photo même basiques est incroyable. Maintenant, comparez les captures d’écran du post Snapshots de la semaine dernière à certaines captures d’écran FF7 que j’ai trouvées sur Twitter. Il est évident que le manque d’outils photo empêche les photographes FF7 de montrer vraiment le jeu et ses visuels.

Capture d’écran Square Enix: @ CryxDx2 (Twitter)

Alors que les modes photo au début semblaient être une petite nouveauté amusante, ils sont devenus une fonctionnalité populaire dans de nombreux jeux vidéo. Des communautés entières ont surgi autour de ces outils et des photos qu’ils créent. Ils permettent aux joueurs d’interagir et de vivre des jeux d’une toute nouvelle façon. En 2020, les modes photo sont devenus quelque chose que beaucoup de gens veulent et pour passer à la prochaine génération, beaucoup s’attendront à ce que les jeux soient lancés avec des modes photo ou au moins ont des plans pour les modes photo à l’avenir.

Actuellement, il n’y a pas de plans officiels pour ajouter un mode photo dans FF7 Remake. Final Fantasy XV a obtenu un mode photo quelques mois après sa sortie, bien qu’il s’agissait d’un ensemble d’outils assez simple et simple. Pourtant, c’était mieux que rien. Espérons que Square Enix prévoit d’introduire un mode photo similaire ou meilleur dans Final Fantasy 7 Remake dans un avenir pas trop lointain.

.