Final Fantasy VII Remake a enregistré plus de 2 millions de joueurs en 3 jours

Les attentes autour de Final Fantasy VII Remake étaient élevées car ce n’est pas seulement l’un des jeux les plus importants de 2020, c’est aussi celui qui a reçu le message de la tranche d’origine, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs jeux. Histoire. Bien qu’il n’y ait toujours aucune raison pour les données officielles concernant les ventes, le jeu a eu une grande performance au Royaume-Uni et au Japon et, apparemment, ses ventes auraient pu dépasser 2 millions en seulement 72 heures.

Selon un rapport de Wccftech, Gamstat, un site qui surveille l’activité des joueurs sur le PlayStation Network, a récemment révélé que Final Fantasy VII Remake avait enregistré 2300000 joueurs après son lancement le 10 avril. Bien que ce chiffre ne puisse expliquer à lui seul les ventes, il est considéré, sur la base de ces données, que le jeu Square Enix a dépassé les 2 millions d’exemplaires vendus en seulement 3 jours à compter de la date de sa sortie. .

Que cela soit confirmé ou non lorsque Square Enix révèle des informations officielles, les données de Gamstat classent le jeu comme la troisième meilleure exclusivité PS4 en termes de lancement. En ce sens, il faut tenir compte du fait que le RPG a une période d’exclusivité, par conséquent, les chiffres resteront dans cette catégorie jusqu’à ce que son arrivée sur une autre plateforme soit annoncée. Cela dit, Final Fantasy VII Remake n’est que sous God of War, qui a enregistré 2,4 millions de joueurs, et Marvel’s Spider-Man, qui a fait de même avec 3 millions à ses débuts.

Final Fantasy VII Remake est disponible sur PS4 et sur ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes, telles que notre critique écrite et l’article que nous avons préparé pour vous accueillir.

