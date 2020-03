Final Fantasy VII Remake: Ce sont les trois thèmes dynamiques pour PS4 que Square Enix prépare

Square Enix a tout prêt pour l’atterrissage attendu Remake de Final Fantasy VII en avril prochain, un RPG d’action que les joueurs attendent depuis cinq ans. Comme il est de coutume chez la société japonaise, qui chouchoute au maximum l’une de ses licences clés, elle a entouré le lancement de toutes sortes de merchandising et d’extras cosmétiques destinés aux fans.

Un exemple de ceci sont ces trois thèmes dynamiques, qui sera bientôt disponible pour les joueurs PlayStation 4 et que Square Enix a montré pour la première fois en déplacement il y a quelques heures. Pour obtenir chacun d’eux, vous devrez répondre à certaines exigences, bien que la société ait déjà déclaré qu’elle en avait encore plus dans la salle et qu’elle les montrerait dans les semaines à venir.

Pour accéder au premier d’entre eux (avec les héros du jeu), tout ce que vous avez à faire est de téléchargez la démo de Final Fantasy VII Remake sur PS Store (déjà disponible) avant le 11 mai. Pour obtenir le deuxième, situé à Midgar, vous devez simplement être abonné au service en ligne PlayStation Plus. Le troisième d’entre eux, avec Sefirot, fait partie d’un pré-bonus pour avoir réservé le jeu dans certains magasins sélectionnés.

Final Fantasy VII Remake, qui a déjà retardé sa date de sortie originale, arrivera le 10 avril prochain exclusivement sur PS4 (Il n’y a aucune nouvelle quant à savoir si la crise des coronavirus pourrait affecter sa date de sortie.) Ce sera alors que les joueurs pourront accéder au premier épisode de ce remake, qui se déroulera exclusivement à Midgar. Square Enix n’a pas encore commenté le lancement des prochains épisodes ni le nombre de jeux dans lesquels l’histoire originale sera divisée.