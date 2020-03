Final Fantasy VII Remake dévoile tous ses secrets dans un nouveau documentaire

Le premier chapitre de cette série arrive sous-titré en espagnol.

Quel est le processus créatif derrière Final Fantasy VII Remake? Si vous vous demandiez ce qui se passe pendant le développement de l’un des jeux vidéo les plus attendus de 2020,À l’intérieur de Final Fantasy VII Remakevous offrira un contenu exclusif sur les secrets de sa création.

Le documentaire a publié son premier chapitre aujourd’huiLe documentaire a publié son premier chapitre aujourd’hui, et arrive avecsous-titres en espagnol. La vidéo comprend des interviews avec les principaux responsables du jeu: Yoshinori Kitase, producteur de FFVII Remake; Tetsuya Nomura, directeur et concepteur du concept; Kazushige Nojima, régisseur d’histoire et de scène; Naoki Hamaguchi, codirecteur et gestionnaire de la conception et de la programmation du jeu, et Motomu Toriyama, codirecteur et concepteur de scènes.

Square Enix étudie comment enseigner son ambitieux catalogueYoshinori Kitase, en charge de la production de FFVII, a précédemment exprimé son désir de réaliser une remasterisation de Final Fantasy V, quelque chose qui a le soutien d’une grande partie de la communauté du jeu. D’un autre côté,Square Enixil a encore beaucoup à enseigner. La société japonaise étudie comment enseigner son ambitieux catalogue après l’annulation de l’E3 2020, que prépare-t-elle?

Final Fantasy VII Remake a déjà tout préparé pour sa grande première. Le jeu a une démo disponible surPlaystation 4qui s’accompagne d’un thème dynamique qui arrivera le jour10 avrilà côté du titre. Nous avons déjà essayé une bonne partie du jeu et nous anticipons tous ses détails dans notre aperçu de Final Fantasy VII Remake.

