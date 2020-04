Final Fantasy VII Remake m’a donné une chance d’examiner ma propre colère

Capture d’écran: Square Enix (Kotaku) Kotaku Game Diary Journal de jeu de Kotaku Réflexions quotidiennes d’un membre du personnel de Kotaku sur un jeu auquel nous jouons.

Bien que j’aie été mis au courant des rythmes majeurs de Final Fantasy VII au fil des ans grâce à l’osmose, Remake est la première fois que je les ai vécus personnellement. Je n’étais pas préparé à l’impact que l’attaque de Shinra sur le secteur 7 aurait sur moi pendant que je jouais au cours du week-end, et maintenant plus que jamais je suis investi dans la mission des héros pour faire tomber la mégacorporation fasciste.

L’aventure de Cloud et Aerith à travers Wall Market, le bazar excitant des bidonvilles du secteur 6, prend fin quand ils ont réussi à infiltrer le siège du chef de facto de la région, Don Corneo, et à sauver Tifa. Dans un dernier acte de défi, Don Corneo dit au groupe que Shinra avance déjà sur le secteur 7 dans l’espoir de laisser tomber son assiette sur le ghetto ci-dessous et d’anéantir l’Avalanche. Le prochain objectif du groupe est clair, même après avoir été abandonné sans cérémonie dans les égouts: atteindre le secteur 7 et empêcher Shinra de commettre sa dernière atrocité.

Cet acte de génocide de classe est rendu possible grâce à l’aménagement de Midgar, la ville dans laquelle toute l’action de Final Fantasy VII Remake a eu lieu jusqu’à présent. La métropole tentaculaire est divisée entre la «plaque» suspendue sur laquelle vivent les citoyens les plus aisés et les bidonvilles au rez-de-chaussée. Lors d’une précédente mission, Cloud a infiltré la zone où Midgar stocke ses énormes lampes solaires. Ces lampes ont été construites sur le dessous des plaques pour fournir une journée de fabrication aux bidonvilles, qui sont toujours dans l’ombre de l’infrastructure au-dessus d’eux. C’est une métaphore lourde, mais qui semble trop prémonitoire pour l’époque où nous vivons.

L’anxiété de Tifa est palpable lorsqu’elle accompagne Cloud et Aerith à travers les égouts en route vers le secteur 7. Les bidonvilles et les gens qui y résident représentent après tout sa vie. Aerith, à sa manière habituelle, essaie de garder tout le monde positif, même si le groupe est constamment guidé par des monstres toxiques et les esprits des enfants morts. Mais il devient vite clair que Don Corneo disait la vérité en voyant l’assaut de Shinra sur le secteur 7. Les hélicoptères de la société parsèment le ciel, descendant sur le pilier qui soutient la plaque et tuant toute résistance locale qui se dressait sur leur chemin.

Tout comme le destin d’Aerith, je savais déjà ce qui arriverait au secteur 7 lorsque je jouerais dans Final Fantasy 7 Remake ce week-end, en raison de la popularité de l’original. Je savais que Shinra réussirait. Je savais que l’assiette allait tomber, peu importe à quel point Cloud, Tifa et le reste de l’Avalanche essayaient de l’arrêter. Je savais que cela coûterait d’innombrables vies, à la fois la vie d’importants personnages nommés et les citoyens ordinaires qui étaient heureux de faire leur routine numérique simple pendant que je courais de quête en quête. Mais cela ne m’a pas empêché de souhaiter désespérément que cela puisse aller autrement.

Mon combat contre cette fatalité a rendu chaque combat d’autant plus intense. Chaque goon Shinra qui se tenait sur le chemin de Cloud représentait un obstacle à la prévention des meurtres de masse. Plus d’une fois, je suis mort au cours de ce qui aurait dû être un combat facile parce que je pensais moins à la stratégie qu’à la fin de chaque rencontre le plus rapidement possible. J’ai retenu mes larmes lorsque Cloud a dit au revoir à Biggs et Jessie après qu’ils aient héroïquement donné leur vie pour arrêter Shinra. Ce n’étaient pas des héros surpuissants protégés par une armure de complot, juste des gens ordinaires qui faisaient de leur mieux. J’ai presque crié à Aerith de me dépêcher alors qu’elle cherchait la fille de Barret, Marlene, avant qu’elles ne soient toutes deux emmenées en sécurité par l’ennemi. En dehors des jeux d’horreur, je ne me souviens pas avoir été plus stressé en jouant à un jeu vidéo.

Après que l’assiette soit tombée et que les bidonvilles du secteur 7 soient réduits à un gros tas de barres d’armature et de béton, Cloud observe en silence Tifa et Barret pleurer la perte de leur maison. Faisant écho aux doutes de Jessie plus tôt dans le jeu, Tifa reproche à Avalanche – et par extension, elle-même – d’avoir encouru la colère de Shinra. S’ils ne les avaient pas provoqués en détruisant les réacteurs, dit-elle, rien de tout cela ne serait arrivé. La triste vérité est qu’elle a raison. Barret ajoute à juste titre, cependant, que cela a toujours été dans leur avenir s’ils s’opposaient à Shinra, une campagne qui, dans le monde de Final Fantasy VII, est nécessaire pour sauver le monde. Et pas au sens figuré non plus. Shinra siphonne littéralement l’énergie de la planète sous leurs pieds et laisse derrière elle la balle. Sinon, comment les membres d’Avalanche pourraient-ils les arrêter en plus de l’action directe?

Je suis toujours en colère. J’ai l’impression d’être pris dans un filet qui se resserre de plus en plus chaque jour, et cela a informé mon jeu de Final Fantasy VII Remake. Alors que Barret luttait contre les décombres, j’étais là avec lui. Alors que Tifa était assise silencieusement avec sa propre rage, j’ai étouffé la mienne. Leurs poings étaient mes poings. L’attaque de Shinra contre le secteur 7 était tout ce qui me donne envie de crier dans le monde réel. C’est une façon horrible de vivre, incroyablement exaspérée et pourtant sans valve pour libérer de la vapeur de manière fiable. Barrett a rompu le silence et, presque comme s’il me parlait, a dit:

«Tiens bon. Cette colère. D’accord?”

Il est difficile de ne pas se sentir impuissant à regarder un tas de cendres qui était votre vie, en particulier lorsque vous vous retrouvez sans les moyens de le remettre ensemble. Regarder les amis, la famille et des dizaines de vos semblables souffrir dans un monde que vous ne pouvez pas commencer à changer par vous-même est souvent démoralisant au point de refléter quelqu’un dans l’indécision. Mais Final Fantasy VII Remake, aussi stupide que cela puisse paraître, m’a rappelé que le feu dans votre ventre peut être le carburant parfait, tant que vous ne le laissez pas vous brûler de l’intérieur en premier.

