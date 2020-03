Final Fantasy VII Remake parle de la refonte de Midgar et de combien il a changé pour se sentir plus vivant

Square Enix souligne l’importance de raconter des histoires aussi avec l’esthétique et le design de la ville.

Profitant du fait que l’introduction cinématographique du jeu a déjà été rendue publique, les principaux dirigeants de Final Fantasy VII Remake ont discuté avec le blog PlayStation à propos deMidgaret comment cette grande ville a changé incroyablement dans le nouveau jeu d’action et le rôle attendu deSquare enix. Quelque chose de nécessaire, bien sûr, si l’on tient compte du fait qu’à la différence de l’original, où il a joué un très petit rôle dans l’histoire, il devient ici le scénario de jeu unique et gigantesque.

L’une des maximes a été de donner vie aux rues de MidgardCertaines idées d’Advent Children ont été empruntées pour façonner la ville, confirme le co-directeur du remake, en plus des “autres oeuvres de la série précédente”. Votre objectif principal? “Refaire l’échelle de la ville. L’original n’était pas si réaliste si l’on considère la taille de chaque bâtiment et leur taille par rapport à la ville en général”, explique Naoki Hamaguchi. “Ce n’était pas très précis, doncnous avons décidé de rendre Midgar réaliste. La taille des bâtiments, la densité. “

Montrer la vie de ses citoyens vous fera mieux comprendre les conséquences de vos actions.

Quelque chose d’important est que Square Enixa conçu toute la ville, bien qu’évidemment ils n’aient pas conçu “tout avec la même qualité ou le même niveau de détail que les zones que vous pouvez visiter”. Comme ils le disent dans un article intéressant sur Midgar, le propre design de la villecherche à être crédible et réalisteà l’intérieur des cnones du fantasme. Le vétéran Yoshinori Kitase, l’un des parents de l’original, a également souligné qu’ils voulaient vraiment enseignerla vie quotidienne des citoyensde Midgar.

“La version originale est allée directement à la mission de bombe. Nous voulions avoir le sentiment que les choses se passaient déjà, que vous étiez au milieu de l’action. Mais si vous sautiez immédiatement de là à la panique provoquée après la mission de bombe.” , vous ne comprendrez pas l’impact que cela a eu sur la vie quotidienne des habitants avant que cet événement ne les interrompe “, commente le Japonais.

Le design de la ville, ses bâtiments et ses rues, racontent aussi des histoiresL’esthétique des bâtiments, la conception du quartier, tous ces éléments contribueront à raconter, sans mots, l’histoire de ce qui est l’un des chapitres les plus aimés de la saga Final Fantasy. Le niveau de détail est si élevé qu’ils confirment qu’ils ont utilisé un réseau de plus de 100 ordinateurs synchronisés pour effectuer “de nombreuses simulations et calculs physiques afin de connaître les réflexions exactes et la façon dont les rayons lumineux rebondissent sur n’importe quel objet du jeu”.

