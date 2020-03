Final Fantasy VII Remake: premières impressions

Pour beaucoup, Final Fantasy VII est le jeu de sa vie, celui d’une génération, celui d’une enfance qui découvre pour la première fois les jeux vidéo. Peut-être que le titre de Square Enix a été l’un des plus acclamés de l’histoire, et depuis la mode du remake et des remasters, le plus attendu de tous. Par conséquent, lorsque la société a annoncé qu’elle travaillait sur un remake de celui-ci, Le monde du jeu vidéo est devenu fou.

L’attente a été extrêmement longue depuis son annonce, car il faut garder à l’esprit que la première intention de la série Square Enix de ramener le FFVII à la vie remonte à l’E3 de 2005, quand elle a enseigné l’ouverture du jeu à l’aide du moteur Crystal Tools. L’entreprise, sur le point d’avoir dix ans. Cependant, à ce moment-là, tout restait dans cette démonstration, et les utilisateurs perdaient espoir jusqu’à ce qu’ils commencent à apparaître une série de rumeurs sur un nouveau développement en 2014, jusqu’à ce que la société l’ait officiellement annoncé lors de l’E3 2015 lors de la conférence PlayStation.

Propriété d’image de Square Enix

Cinq ans après, le battage médiatique des utilisateurs a atteint des chiffres stratosphériques, mais aussi la crainte que, étant une nouvelle version, un remake, une partie de l’essence du jeu soit perdue. Nous avons déjà eu l’occasion de le jouer, et la vérité est que le fan peut être calme. De plus, vous serez peut-être ravi, car l’attente en vaut la peine et Square Enix est entre vos mains l’un des meilleurs remakes jamais réalisés, avec l’essence intacte de 1997, mais avec toute la valeur de production de l’une des grandes versions de la génération actuelle de consoles.

La première chose qui attire l’attention est la section graphique. Bien que ce soit quelque chose de prévu qui s’ensuit dans le sillage d’autres grands remakes comme Resident Evil 2 ou 3, la vérité est qu’une fois aux commandes, le résultat est spectaculaire. Le système de textures, d’illuminations et de particules, y compris les grands combats que divers éléments (et personnages à l’écran), est extrêmement fluide. Cela se connecte avec le gameplay. Le titre utilise un système mixte entre mouvements libres et schémas scénarisés, bien qu’il nous offre une liberté beaucoup plus grande que prévu, il existe des sections, des accès et des mouvements qui ne sont exécutés qu’au toucher d’un bouton.

Propriété d’image de Square Enix

Cette combinaison entre l’exploration et le système de rails est présente dans les sections jouables auxquelles nous avons eu accès et disparaît pendant les combats, ce qui donne au joueur une liberté totale, nous permettant de nous déplacer à notre guise et de sélectionner à chaque instant comment nous voulons combattre, contre qui (quand il y a plusieurs ennemis) et nous permet d’effectuer plusieurs actions en même temps, en s’éloignant du tour classique mais sans perdre cette possibilité.

En ce sens, l’un des doutes les plus importants du jeu était de savoir comment il allait se comporter vis-à-vis du changement de personnage au combat et à quel point il allait être le même. Nous pouvons déjà vous le dire: il est extrêmement fluide, transparent et avec quelques touches, nous pouvons avoir plusieurs personnages exécutant des mouvements en même temps et combattant un boss comme un jeu d’action traditionnel mais avec l’ajout d’être à l’intérieur de Final Fantasy VII.

Propriété d’image de Square Enix

À propos de l’intrigue, qui est bien connue, nous ne commenterons rien, mais si nous pouvons dire que les éléments caractéristiques du jeu sont chacun, et les joueurs vétérans seront tous familiers mais avec une touche fraîche et renouvelée qui permet d’inclure un remake, comprend également des éléments totalement nouveaux qui bien sûr ils cadrent parfaitement avec l’originalité du titre, mais permettent d’apporter une touche plus fraîche à une œuvre avec 20 ans sur le dos.

En un peu plus de deux heures au cours desquelles nous avons pu jouer au jeu, nous avons eu accès à la plupart de ses éléments caractéristiques: liberté de mouvement, combat de base, combat avec les boss, cinématique et exploration. Chacun d’eux a brillé avec sa propre lumière, et là où un effort vraiment particulier a été mis de la part de Square Enix a été avec les personnages: leurs modèles et leur physique sont parfaitement conçus, et la vérité est que tant au combat qu’en personnalité chacun a une identité et un rôle important que nous devrons contrôler pour sortir des combats.

Propriété d’image de Square Enix

Peut-être que ce qui ternit le plus cette section est la personnalité de Barret, un peu exagérée dans ce remake et surtout en chargeant ses commentaires tout au long du gameplay. Il s’agit d’un problème mineur dans notre aperçu, mais il est suffisamment important pour avoir attiré notre attention.

Il est encore tôt pour deviner si le reste du jeu suit si bien la piste que notre démo nous offre, et il y a de nombreux problèmes en suspens tels que la profondeur des sorts, l’équipement, la profondeur des combos ou les alternatives offertes par le jeu. chaque section. Nous ne savons rien de première main sur les quêtes secondaires, le niveau de différenciation offert par chaque option du RPG ou l’impact des matériaux sur les différents éléments et équipements pour modifier notre style de jeu.

Ce que nous pouvons dire avec certitude, en l’absence d’essayer la version finale et le jeu complet, c’est que l’attente a été très utile, et si les choses ne changent pas d’ici au 10 avril, nous pouvons être avant le lancement plus important et le plus important de tout le premier semestre.

Final Fantasy VII Remake propose aujourd’hui une démo sur le PlayStation Store pour tous ceux qui veulent l’essayer: