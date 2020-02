Final Fantasy VII Remake présente une gamme exclusive de merchandising uniquement adaptée aux fans

Ne manquez pas les chiffres inspirés du jeu original! Un délice authentique et limité pour vos followers.

Quelques semaines après la première du très attendu remake de Final Fantasy VII,Square enixIl a partagé une vidéo dans laquelle il montre une partie du contenu de marchandisage qu’il a préparé pour ses followers au Japon. Le résultat, comment pourrait-il en être autrement de l’éditeur de la saga Final Fantasy, est spectaculaire et deviendra bientôtObjets de collection authentiquespour combien ils sont limités.

Il sort le 10 avril sur PS4.Il y a unefigure d’échellede Cloud, Aerith et Sephiroth, un ours en peluche toujours amicalMoguri, différents badges inspirés des entreprises et des motifs du jeu original, des tasses en verre, des petites serviettes et un ensemble de figurines basées sur les modèles polygonaux du titre 32 bits. Comment les obtenir? Il semble que ce sera difficile pour l’Occident.

Le merchandising n’est disponible qu’au JaponComme l’explique le portail Kotaku, le seul moyen de se procurer les chiffres seraà travers une sorte de tombolaqui est entré en achetant des billets d’environ 700 yens (environ 6 euros, environ), donc les unités de chaque prixIls sont très limités et exclusifs, ce qui contribuera à augmenter sa valeur au cours des prochains mois. Vous pouvez voir tous les prix sur le site officiel.

Final Fantasy VII Remake est sorti le 10 avril exclusivement pour PS4. Le titre atteindra d’autres plateformes pour le béton en avril 2021. Nous avons pu y jouer récemment, vous pouvez donc vous attendre à une nouvelle avancée du jeu dans les prochains jours en3DGames.

Final Fantasy VII Remake, Merchandising et Square Enix.

