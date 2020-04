Final Fantasy VII Remake sera-t-il sur Xbox One après la fin de l’exclusivité PS4 en 2021? – HITC

Square Enix

Les fans de Xbox One sont désespérés de savoir si le remake de Final Fantasy VII deviendra disponible sur leur console en 2021 après la fin de son exclusivité sur la PS4.

Le remake de Final Fantasy VII sort en quelques jours pour la PlayStation 4 uniquement. Alors que Square Enix refuse de bouger sur la fourniture d’une version anticipée pour les copies numériques, les joueurs Sony sont finalement chanceux par rapport aux fidèles Xbox One et PC. En effet, il reste beaucoup plus de temps avant que Cloud ne devienne hypothétiquement jouable sur d’autres plates-formes.

Bien que ce ne soit pas l’histoire complète, vous ne devez pas vous inquiéter du fait que le remake de Final Fantasy VII soit une courte expérience car Square Enix a confirmé qu’il a un contenu de fin de partie et qu’il est aussi grand que les autres jeux principaux.

Il a l’air absolument magnifique et promet d’être fantastique, mais sera-t-il jamais disponible sur Xbox One?

Le remake de Final Fantasy VII arrive-t-il sur Xbox One?

Square Enix n’a pas officiellement confirmé que le remake de Final Fantasy VII sera jamais sur Xbox One.

Le remake de Final Fantasy VII est exclusif à la PS4 jusqu’en avril 2021, ce qui signifie qu’il pourrait atterrir sur PC et Xbox One quelque temps après.

La console et le PC de Microsoft n’ont pas reçu d’annonces spécifiques pour une sortie l’année prochaine, ce qui signifie que ni l’un ni l’autre ne sont définitifs malgré le fait que le PC semble presque confirmé grâce à des fuites de données et à d’innombrables autres rumeurs.

En ce qui concerne le concurrent de Sony sur le marché des consoles, Xbox Allemagne avait annoncé le remake de Final Fantasy VII pour le 3 mars 2020. Il devait être la date de sortie du jeu sur PS4 avant d’être retardé jusqu’en avril, il est donc possible que Xbox Allemagne ait tout simplement oublié l’accord d’exclusivité.

Cette logique implique que le remake de Final Fantasy VII arrive à coup sûr sur Xbox One, ce qui signifie que sa sortie est prévue quelque temps après le 10 avril 2021.

Cependant, bien que cela puisse être le cas, ce n’est rien d’officiel car Square Enix n’a fait aucune annonce pour Xbox One ou PC.

