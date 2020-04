Final Fantasy VII Remake: ses créateurs ne savent pas combien de parties il sera divisé – VIDEO

Final Fantasy VII Remake a une grande variété d’éléments à l’intérieur et gardez à l’esprit certains changements en ce qui concerne l’histoire pour être en mesure non seulement de vous plonger dans les événements, mais aussi de mieux connaître les personnages. Mais ces changements apportent également certains doutes aux créateurs. Et c’est que même s’ils ont confirmé que les scènes préférées des fans ne seront pas éliminées, ils indiquent qu’il y a certains aspects de l’histoire qui vont inclure.

Tout cela a été révélé grâce au guide du jeu et aux interviews inclus dans l’édition Ultimania de PlayStation 4. One série nouveauté qui, comme détaillé, peut amener avec lui que le jeu est divisé en plusieurs parties. Au point que, actuellement, ils ne savent pas exactement combien. Et c’est que, bien qu’il soit spéculé avec une trilogie, pour le moment il n’est pas connu.

Remake de Final Fantasy VII | Square Enix

Comme mentionné par l’équipe elle-même, tout dépendra des parties dans lesquelles vous souhaitez diviser car, si elle est divisée en quelques-uns, la création sera plus longue, tandis que si elle est divisée en plusieurs autres, il sera possible de faire la première bientôt. Bien que cela n’indique pas combien seront-ils ou quand pourra-t-on voir ces titres.

Remake de Final Fantasy VII est disponible sur PlayStation 4, et dans un délai d’un an sur PC. C’est l’un des titres qui ramène l’une des histoires les plus appréciées de la saga et, surtout, certains des personnages les plus en vue. Mais cela améliore également de manière surprenante la qualité et la jouabilité du jeu pour offrir une nouvelle perspective aux fans et à ceux qui l’apprécient encore pour la première fois.