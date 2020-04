Final Fantasy VII Remake s’ouvre avec un grand succès au Japon, améliorant les ventes de PS4

Animal Crossing: New Horizons dépasse déjà les trois millions de jeux vendus au Japon seulement.

Avec un peu plus de retard que d’habitude, Famitsu a publié les estimations des ventes de jeux vidéo et consoles au Japon au cours de la dernière semaine, étant comme prévu Final Fantasy VII Remake le principal protagoniste d’un top qui mène confortablement, dépassant la marque des700 000 jeux vendusdans ses premiers jours de vie. Un chiffre à mettre en évidence si l’on prend également en compte les recommandations pour éviter de quitter le domicile faites par le gouvernement japonais à cause du coronavirus.

FFVII Remake a dépassé les ventes de Final Fantasy XV dans sa première japonaiseComparé à d’autres versions majeures de la PS4, le remake de ce classique de Square Enix est loin de titres commeMonster Hunter: World ou Dragon Quest XI, qui ont vendu respectivement 1 245 169 exemplaires et 950 315 jeux au cours de leur semaine d’ouverture. Cependant, l’aventure avec Cloud s a légèrement amélioré les données de Final Fantasy XV, qui a déjà vendu 690 471 jeux. Mis à part l’univers de Final Fantasy, les ventes d’Animal Crossing: New Horizons qui ont totalisé près de 300 000 exemplaires supplémentaires, dépassant les trois millions d’exemplaires physiques au Japon, sont également louables.

Ventes de jeux (total cumulé)[PS4]Final Fantasy VII Remake (Square Enix) 702 853 (nouveau)[NSW]Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) 292876 (3324660)[PS4]Resident Evil 3 (Capcom) 34698 (224188)[NSW]Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) 13 204 (107 535)[PS4]One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco) 13204 (107535)[NSW]One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco) 11921 (90832)[NSW]Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) 11303 (3646834)[NSW]Ring Fit Adventure (Nintendo) 9 249 (762 872)[NSW]Épée / Bouclier Pokémon (The Pokemon Company) 9037 (3562578)[NSW]Super Mario Party (Nintendo) 8 755 (1 398 898)

Final Fantasy VII étant également leader des ventes au Royaume-Uni, sa première a conduit àAmélioration des ventes sur PlayStation 4dans le pays du soleil levant, devenant la plate-forme la plus vendue après la domination des ventes maintenue à ce jour par Nintendo Switch. Au total, près de 90 000 machines ont été vendues, en comptant le modèle PS4 d’origine et sa version Pro, contre un peu plus de 25 000 Nintendo Switch qui ont été vendues la semaine dernière. Nous ne devons pas oublier, comme cela, que, comme averti précédemment, il y a une pénurie de Nintendo Switch dans le monde, semaine après semaine sur le marché japonais.

Ventes de consoles (total cumulé) PlayStation 4 60 721 (7 629 029)

Nintendo Switch 19429 (11148295)

PlayStation 4 Pro 18 338 (1 487 894)

Nintendo Switch Lite 5884 (2115441)

Nouveau 2DS XL (y compris 2DS) 1517 (1706894)

Nouveau 3DS XL 97 (5 886 990)

Xbox One X 18 (19617)

Xbox One S 16 (93116)

