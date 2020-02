Final Fantasy VII Remake suppose ses invocations dans le gameplay

Bien que Final Fantasy VII Remake aura des changements et ajustements importants par rapport au JRPG original, il conservera et récupérera également des aspects fondamentaux du jeu de 1997, tels que ses invocations surprenantes qui nous soutiendront dans les combats.

Square Enix a montré diverses créatures qui nous accompagneront dans cette aventure, comme Ifrit et Shiva. Dans la première partie du jeu, d’autres créatures d’apparence moins redoutable seront disponibles, mais elles seront toujours très utiles dans les batailles.

La société a récemment partagé plusieurs vidéos avec un gameplay où d’autres invocations sont affichées. Nous avons l’occasion de regarder de plus près Chocobo Chick, l’une des premières invocations réalisées dans le jeu original.

Nous pouvons également voir Cactuar, un personnage classique de la franchise qui nous soutiendra avec de puissantes attaques. Square Enix a d’abord révélé Carbuncle en action, une invocation que Reflect utilise pour nous protéger des attaques magiques. Ci-dessous, je laisse la vidéo où les clips se rejoignent avec le gameplay:

Le matériel d’invocation de Chocobo Chick sera inclus dans toute prévente de Final Fantasy VII Remake. Pour débloquer Cactuar et Carbuncle depuis le début, vous pouvez choisir d’acheter n’importe quelle édition Deluxe du jeu et vous recevrez ses matériaux sous forme de DLC.

En revanche, nous vous recommandons de faire de la place sur votre console, car il a été révélé que le titre arrivera sur 2 disques et occupera de nombreux Go. Non seulement les fans sont satisfaits du remake, car Yoshinori Kitase, son producteur, a déclaré que le jeu avait dépassé leurs attentes.

Final Fantasy VII Remake arrivera le 10 avril 2020 sur PlayStation 4. Voulez-vous en savoir plus? Cliquez ici.

