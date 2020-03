Final Fantasy X est le jeu préféré de la série pour les japonais

Il n’est pas surprenant d’entendre que le public japonais est un fan de la série Final Fantasy comme nulle part ailleurs dans le monde. Récemment, le site NHK a publié une enquête pour savoir quels sont les jeux, les personnages et la musique préférée de la saga pour les habitants du pays du Soleil Levant, et les résultats ont finalement été publiés.

Étonnamment, Final Fantasy VII n’est pas le jeu préféré des Japonais, mais Final Fantasy X, le premier épisode de la série sur PlayStation 2. Au total, 468 654 votes ont été enregistrés et, selon les statistiques, Final Fantasy X avait environ le même pourcentage d’approbation par les jeunes de 20 à 29 ans et de 30 à 39 ans qui ils ont voté pour lui, tandis que Final Fantasy VII et IX avaient un ratio plus élevé de 30 à 39 ans à 40 à 49 ans.

Ensuite les 10 jeux avec le plus de votes:

–Final Fantasy X (2001)

–Final Fantasy VII (1997)

–Final Fantasy VI (1994)

–Final Fantasy IX (2000)

–Final Fantasy XIV (2010-)

–Final Fantasy V (1992)

–Final Fantasy VIII (1999)

–Final Fantasy IV (1991)

–Final Fantasy XI (2002-)

–Final Fantasy XV (2016)

De même, le vote ne s’est pas arrêté uniquement aux jeux et a révélé qui sont les personnages les plus aimés de cette série pour les Japonais.

-Cloud Strife – Final Fantasy VII

-Yuna – Final Fantasy X

-Aerith Gainsborough – Final Fantasy VII

-Vivi Ornitier – Final Fantasy IX

-Zidane Tribal – Final Fantasy IX

-Emet-Selch – Final Fantasy XIV

-Tidus – Final Fantasy X

-Lightning – Final Fantasy XIII

-Tifa Lockhart – Final Fantasy VII

-Zack Fair – Final Fantasy VII

Enfin, la musique est l’un des éléments les plus emblématiques de la série, donc Cet aspect n’a pas pu être exclu de l’enquête.

-À Zanarkand – Final Fantasy X

-Bataille sur le grand pont – Final Fantasy V

-Yeux sur moi – Final Fantasy VIII

-Rechercher des amis – Final Fantasy VI

Aveuglé par la lumière – Final Fantasy XIII

-Ange à une aile – Final Fantasy VII

-Thème d’Aerith – Final Fantasy VII

-Mélodies de vie ~ Final Fantasy – Final Fantasy IX

-Thème principal (compté ensemble) – Final Fantasy

– Encore plus de combats – Final Fantasy VII

En parlant de Final Fantasy, le développement du remake FFVII est enfin terminé. De même, vous pouvez télécharger la démo de cette ré-imagination pour votre PS4.

Via: Siliconera

