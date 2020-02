Final Fantasy XIV abandonnera les restrictions de genre sur l’équipement de mariage

Les joueurs de Final Fantasy XIV savent que la moitié de la bataille est la mode, appelée glamour dans le jeu. Enfer, nous, à GameSpot, avons même organisé un concours de costumes glamour avec la communauté lors de notre livestream Extra Life 2019. Il existe également un système complet où les joueurs peuvent se marier avec une cérémonie et une fête de mariage (dans le jeu, c’est-à-dire). Maintenant, en ce qui concerne le glamour et les mariages, la prochaine mise à jour de FFXIV supprimera les restrictions de genre sur toutes les tenues de mariage.

Tous les personnages, quel que soit leur sexe, pourront équiper tous les équipements de mariage, comme le confirment les détails énoncés dans les notes de patch officielles FFXIV 5.2. Cela représente le smoking et la tenue pour le marié et les robes et autres accessoires pour la mariée et la demoiselle d’honneur (le smoking et la tenue des garçons d’honneur ont toujours été illimités).

Les articles pour la mariée et le marié sont mis à la disposition de ceux qui participent à la cérémonie de liaison éternelle (le nom officiel des mariages FFXIV) tandis que tous les joueurs peuvent acheter l’équipement “Best Man” et “Bridesmaid” dans la ville d’Ul’dah. Il convient également de noter que le FFXIV permet aux personnages du même sexe de se marier, qui a été mis en œuvre en 2014.

Les tenues de garçons d’honneur ont toujours été illimitées, mais le patch 5.2 supprimera toutes les restrictions.

Le réalisateur et producteur de FFXIV, Naoki Yoshida, a fait allusion à ce changement l’année dernière dans une interview avec Kotaku. En ce qui concerne le contenu du mariage de Ceremony of Eternal Bonding, il a déclaré: “Nous avons déjà commencé à faire des ajustements. Une fois que nous aurons officiellement publié cela, vous n’aurez plus de restrictions de genre. Si vous vouliez tous les deux porter une robe, c’est très bien. . Si vous voulez à la fois porter le smoking, ce serait bien aussi. “

Ce n’est qu’une petite partie de la prochaine mise à jour de FFXIV. Ça va être un gros avec beaucoup de nouveaux contenus qui incluent de nouvelles quêtes qui poursuivent l’histoire principale, de nouvelles batailles de boss comme Ruby Weapon de FFVII, la prochaine phase de la série Eden raid, et bien plus encore. La mise à jour tombe le 18 février, et nous vous avons couvert avec notre ventilation détaillée du correctif FFXIV 5.2.

