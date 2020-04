Final Fantasy XIV ne viendra pas sur Xbox Game Pass

Microsoft a récemment annoncé que Final Fantasy XIV arrive sur Xbox et que plusieurs versions de Final Fantasy feront partie du catalogue Xbox Game Pass. Cette situation a fait penser à beaucoup que l’arrivée du MMO au service était imminente; Cependant, la réalité est différente.

Naoki Yoshida, directeur de Final Fantasy XIV, a révélé que son jeu ne parviendrait pas à Game Pass puisqu’il n’a même pas envisagé de le lancer sur ce service. Ce qui précède puisque le MMORPG Square Enix est un projet d’abonnement qui vous demande un abonnement mensuel pour pouvoir jouer.

«Je n’ai vraiment pas envisagé de publier Final Fantasy XIV sur Game Pass. C’est parce que Final Fantasy XIV est lui-même un jeu de modèle d’abonnement “, a-t-il expliqué.

Spencer s’engage à mettre Final Fantasy XIV sur Xbox One

Au cas où vous ne le sauriez pas, Phil Spencer a montré un énorme intérêt à apporter le port de Final Fantasy XIV à Xbox One. En fait, dans l’interview, Yoshida a souligné l’impact que le patron de la Xbox a eu pour le faire possible.

«Phil est très dévoué à son soutien à Final Fantasy XIV et j’ai vraiment apprécié ses efforts. J’espère qu’un jour Phil et moi pourrons nous tenir côte à côte et créer une opportunité pour les joueurs du monde entier de profiter davantage de Final Fantasy XIV “, a-t-il expliqué.

Il convient de mentionner que, pour le moment, il existe peu d’informations sur l’arrivée de Final Fantasy XIV sur Xbox. Nous serons en attente et nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.

Final Fantasy XIV est disponible pour PlayStation 4 et PC. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en cliquant ici.

