Final Fantasy XIV Online Shadowbringers détaille le contenu de son patch 5.2

Nouvelles missions d’histoire, donjons, raids et plus de contenu pour le jeu Square Enix.

Square enixa annoncé la date de sortie du patch 5.2 de Final Fantasy XIV Online – Shadowbringers. La prochaine mise à jour du MMORPG populaire de la série Final Fantasy atteindra les joueurs à la mi-février avecbeaucoup de nouveau contenu, à la fois l’histoire et les missions et activités.

Pour commencer,FFXIV mise à jour 5.2continuez l’histoire de FFXIV Shadowbringers avecnouvelles missions principales, auquel plus seront ajoutésmissions tribus bêteset la nouvelle missionChroniques d’une nouvelle ère “La douleur de Werlyt”, qui montre l’arrière-plan de la nouvelle série Weapon.

Les joueurs peuvent affronter l’arme FFVII Rub en difficulté normale et extrêmeSi les nouvelles missions ne suffisent pas, le patch 5.2 de Final Fantasy XIV Online présente égalementun nouveau raid: le vers d’Eden, avec le nouveau personnage de Gaiaconçu par Tetsuya Nomura. En outre, il y aura un nouveau donjon appeléAnamnesis Anyderet un nouveau procès appeléCinder Drift, qui nous permet d’affronter Ruby Weapon, le mystique Arma Rub de FFVII, dans les difficultés normales et extrêmes.

Enfin, la prochaine mise à jour du jeu permet aux personnages de la classe pêcheur de monter sur un bateau pourpêche en haute meret obtenez de l’expérience et des scripts en récompense. Il y aura également unMise à jour de la restauration ishgardienneavec des défis de fabrication de haut niveau, entre autres, etune nouvelle série de missions dans la Citadelle de Bozja, ces deux derniers avec les patchs 5.21 et 5.22 du jeu.

FFXIV Online Update 5.2être disponible le 18 février prochain. Avec l’arrivée de Shadowbringers, Final Fantasy XIV a connu une deuxième jeunesse et a atteint un nouveau record d’utilisateurs enregistrés. Si vous ne savez toujours pas à quoi remonte la troisième extension du jeu, voici notre analyse de Final Fantasy XIV Online – Shadowbringers.

En savoir plus sur: Final Fantasy XIV: Shadowbringers et Square Enix.

