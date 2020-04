Final Fantasy XIV X Nier: Square Enix confirme l’événement crossover avec la dernière mise à jour – VIDEO

Si nous examinons les jeux en ligne les plus populaires, l’un des noms les plus répétés est sans aucun doute Final Fantasy XIV. Le titre Square Enix a réussi à rester en tête de liste depuis son arrivée, offrant des aventures passionnantes à une grande communauté qui se réunit à la fois dans les bons moments et pour rappeler aux autres joueurs quand ils ne sont plus.

Mais maintenant, une grande nouvelle arrive pour eux et c’est tout comme a annoncé l’entreprise, la mise à jour 5.3 arrivera très bientôt. L’un des plus attendus car il continuera avec l’intrigue de Shadowbringers et introduira le prochain chapitre de Alliance Raid YoRHa series: Dark Apocalypse.

Final Fantasy XIV | Square Enix

Cette mise à jour vient avec l’intention d’optimiser le jeu original, A Realm Reborn afin d’offrir aux joueurs une expérience pas comme les autres. Bien sûr, il ajoutera également de nouvelles missions de l’histoire principale et même un croisement intéressant sera présenté entre les grands succès de Square Enix. Une mission qui porte le nom de “The Puppets Bunker” et se poursuivra avec le mystères des formes de vie mécaniques dans The First.

D’autre part, les joueurs auront également la possibilité de profiter d’un donjon supplémentaire et même de trouver un nouveau défi dans Trial avec les niveaux Normal et Extrême. Tous une grande variété de contenus qui seront disponibles dans Final Fantasy XIV, titre présent sur PC et PlayStation 4.