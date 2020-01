Finale de la série Arrow: Fin de partie, résurrections, Green Lantern

Tout le gang est ici. (LR): Colton Haynes comme Roy Harper, Katie Cassidy comme Laurel Lance / Black Siren, Audrey Marie Anderson comme Lyla Michaels, Joe Dinicol comme Rory Regan / Ragman, Emily Bett Rickards comme Felicity Smoak, David Ramsey comme John Diggle / Spartan, Echo Kellum comme Curtis Holt / M. Terrific, Rick Gonzalez comme René Ramirez / Wild Dog, Willa Holland comme Thea Queen et Juliana Harkavy comme Dinah Drake / Black Canary.Photo: Colin Bentley (The CW)

Huit saisons et qui sait combien de pointes de flèches plus tard, Oliver Queen a finalement sauvé cette fichue ville. Qui aurait pensé en 2012, en regardant cet homme sale et poilu courir sur une île, qu’il ne lui restait plus qu’à commander de puissants pouvoirs cosmiques?

La finale de la série d’Arrow, “Fadeout”, avait une tâche intimidante. Non seulement était-il censé fermer la porte du spectacle phare de CW, mais il devait également le faire après la fin dramatique du crossover de cette année, Crisis on Infinite Earths. Je ne sais pas quelle était la pensée des créateurs sur le moment de celui-ci, mais mettre fin à une série après la mort de votre personnage principal et vous avez tenté un pilote de porte dérobée pour la fille de ce personnage ne fait pas une finale passionnante.

Si je suis honnête, je me suis lassé d’Arrow il y a longtemps. Mais chaque fois que je disais que j’allais arrêter de regarder, je ne le faisais pas. Une grande partie de cela était due au travail, bien sûr, mais je voulais aussi voir ce que DC Comics Thing pourrait faire ensuite. Même ceux qui se consacraient aux saisons de 23 épisodes peuvent admettre qu’il y avait beaucoup de hauts et de bas, et l’épisode de la nuit dernière a fait un excellent travail pour le rappeler à tout le monde. Nous avons des flashbacks, bébé!

Entre les séances de deuil (oh tellement de deuil), il y avait une combinaison de vieilles images réelles des années passées et de scènes récemment filmées qui devaient se dérouler à ces jours précédents. Aucun d’eux n’a dit grand-chose – bien qu’ils nous aient apporté une bagarre fantastique de plus; s’il y a une chose sur Arrow qui a toujours été de premier ordre, c’est la chorégraphie de combat, mais cela a permis à la star Stephen Amell de faire quelque chose dans l’épisode. Parce qu’encore une fois, Ollie est mort.

En parlant des morts, “Fadeout” contenait également des proportions de personnages de Avengers: Fin de partie. Bien que cela n’ait jamais précisé à quel point Ollie lui-même avait une influence sur le mumbo-jumbo multivers combinant la Terre, tous ses personnages préférés sont de retour des morts et Star City – et Star City seul – n’a plus aucun crime. Cela n’a vraiment aucun sens, mais nous allons continuer avec ça pour une fin heureuse. La maman d’Ollie, Moira? Il l’a apparemment sauvée de Deathstroke dans cette existence (encore une fois, n’a aucun sens car beaucoup d’effets d’entraînement se seraient produits). Tommy Merlyn et Quentin Lance sont également de nouveau en vie (mais nous ne voyons pas exactement comment cela s’est produit), tout comme Emiko, la sœur d’Ollie – que, si je suis tout à fait honnête, j’avais déjà complètement oublié.

Ce qui m’amène à ma prochaine réflexion, car beaucoup de gens sont morts sur Arrow mais tout le monde n’a pas été ramené. De toute évidence, vous ne vous seriez pas attendu à ce qu’Ollie – s’il avait effectivement le contrôle de ce qui s’est passé – ramène tous les méchants, mais comme Earth-2 Laurel le fait remarquer à juste titre: pourquoi est-elle ici? Quentin lui dit que c’est parce qu’elle est excellente comme elle est et n’a pas besoin d’être “réparée”, mais la réponse du monde réel est, bien sûr, le développement du personnage. Les scénaristes ont fait beaucoup de travail pour faire évoluer ce laurier d’un simple méchant à un véritable héros réformé. Cela dit, l’histoire nous donne une autre excuse à jeter quand Thea demande à Moira pourquoi son père n’est pas revenu avec tous les autres. Moira suggère qu’Ollie n’aurait pas pu ramener quelqu’un dont la mort a fait de lui le héros qu’il était, ce qui, encore une fois, n’a aucun sens et est assez impoli pour d’autres personnes (RIP Walter).

Diggle n’est pas prêt à prendre sa retraite.Photo: Colin Bentley (The CW)

Mais bon, n’était-ce pas agréable qu’ils aient ramené Joe Dinicol dans le rôle de Ragman / Rory Regan à partir de la saison cinq?

Pour faire court (trop tard!), Nous avons eu deux services commémoratifs différents pour Ollie. Il y en avait une pour le public qui a également dévoilé une nouvelle statue chic de lui dans son équipement Arrow qui disait littéralement: “Il a sauvé cette ville”. L’autre était juste des amis proches et de la famille et comportait des camées supplémentaires de Supergirl (Melissa Benoist) et du Flash (Grant Gustin). De plus, le jeune William a été kidnappé un peu, mais c’était surtout une perte de temps. Cela a donné à Roy un emplacement extrêmement inapproprié pour proposer à Thea alors … oui?

Alors que tout le monde se séparait, nous avons finalement flashé sur le moment dans le futur où Old Felicity est escorté vers des parties inconnues du moniteur pour rencontrer Oliver. Est-ce l’île? Non, merci mon Dieu. Est-ce une autre sorte de paradis apaisant? Non. C’est … les bureaux de Queen Consolidated et Felicity est encore jeune. C’est censé être mignon, l’endroit où Ollie l’a vue pour la première fois, mais c’était tellement bizarre. De plus, je suppose qu’elle est juste morte maintenant aussi? Ils appellent cet espace «l’au-delà» et mentionnent qu’ils auront beaucoup de temps ensemble, mais j’espère vraiment qu’ils vont aller ailleurs.

Bien que ce fut la fin correcte de la finale, ce n’était pas le point culminant de l’épisode. Non seulement John Diggle a eu son propre moment d’échelle de saumon (diable ouais!), Il est en passe de devenir un héros super puissant. Alors que le moment était quelque chose télégraphié sur la série pendant un moment, il est honnêtement parfait. Diggle semblait le plus déçu d’apprendre qu’il n’y avait plus de crime à combattre à Star City – c’est lui qui a toujours sauvé la situation – alors quand ce météore est tombé du ciel, j’étais tellement content qu’il était sur le point de trouver un nouvel emploi. Oui, Diggle a finalement obtenu cette bague Green Lantern.

Cela aurait été suffisant pour un moment édifiant en soi, mais lorsque vous l’associez à la décision que lui et Lyla ont prise de déménager à Metropolis, cela devient encore mieux. Rappelez-vous, cette émission de Superman et Lois avec Tyler Hoechlin et Elizabeth Tullochjust a obtenu le feu vert et ils sont sur la même Terre que tout le monde maintenant. David Ramsey va-t-il faire équipe avec l’homme d’acier? Nous n’avons pas encore le mot officiel, mais quelque chose me dit que Green signifie go.

Que pensez-vous de la finale de la série Arrow?

