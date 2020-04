Fire Emblem Expo II est annulé en raison d’un coronavirus

La Fire Emblem Expo II allait être un événement devait avoir lieu en mai, et que vivre selon son nom, tournerait autour de l’univers entier de Fire Emblem. Ceci grâce à des performances musicales en direct, des performances dramatiques, une exposition d’art et bien sûr, la possibilité d’acheter de nombreux articles liés à cette saga.

Malheureusement, l’événement a été annulé pour maintenir la sécurité publique et éviter les malheurs dus au redoutable coronavirus. Cela a été fait par Intelligent Systems à travers un déclaration officielle en japonais. Si pour une raison quelconque vous vivez au Japon et avez acheté vos billets, ne vous inquiétez pas, car il a également été annoncé que l’argent sera remboursé sans aucun problème.

C’est quelque chose que j’ai répété plusieurs fois ces jours-ci, mais rappelez-vous qu’il est important comprendre les organisateurs et les développeurs et ne vous inquiétez pas des retards ou des annulations. Le divertissement avec nos jeux vidéo préférés est bien, oui, mais actuellement nous vivons dans l’ombre d’une pandémie qui a déjà fait de nombreuses victimes. Toute décision d’éviter une infection et de sauver des vies est la bienvenue.

Soyez patient et fort, car bien qu’il soit difficile d’avoir autant de jours enfermés, c’est le seul moyen pour que tout revienne à la normale. Lorsque tout cela se produit et si vous décidez de célébrer à nouveau le Fire Emblem Expo IINous vous le ferons savoir avec une grande joie.

