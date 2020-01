Fire Emblem Heroes hébergeant Bound Hero Battle: Sigurd & Lewyn, Summoning Focus: Weekly Revival 13

Sigurd: Holy Knight et Lewyn: Guiding Breeze sont présentés dans le dernier Bound Hero Battle in Fire Emblem Heroes. Les deux personnages attendent dans les cartes spéciales. Taper avec cela, Sigurd, Lewyn et Silvia ont été présentés dans un nouvel événement d’invocation.

Sur une note similaire, Summoning Focus: Weekly Revival 13 est désormais en ligne. Les héros 5 étoiles qui sont apparus avant le début du livre II apparaissent comme des héros ciblés, et la gamme de priorités change chaque semaine.

