Fire Emblem Heroes hébergeant Tempest Trials +: Romance Whirlwind et plus

8 février 2020

Tempest Trials +: Romance Whirlwind est désormais disponible dans Fire Emblem Heroes. Les joueurs peuvent obtenir le Silque de héros spécial 5 étoiles: Clerc désintéressé et trois sceaux sacrés (Defiant Spd 1, Even Atk Wave 1, Close Guard 1) comme grandes récompenses. Effacez les cartes pour augmenter votre score et gagner des récompenses.

En dehors de Tempest Trials +, Fire Emblem Heroes accueille Bound Hero Battle: Tana & Amelia et son réveil d’événement d’invocation et est maintenant en ligne. Il y a aussi la mise à jour hebdomadaire habituelle de Special Maps: Rival Domains.

