Fire Emblem Heroes obtient un nouveau service d’abonnement

Après Mario Kart Tour et Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes obtient son propre service d’abonnement: le Feh Pass. (Oui, c’est Feh, comme la chouette mascotte dans le jeu par opposition à FEH, l’acronyme du jeu dans lequel Feh joue.) Annoncé dans la nuit dernière “Fire Emblem Heroes – Feh Channel”, le dernier vortex de portefeuille dans le mobile à succès de Nintendo Le titre va certainement faire bouger les choses pour les joueurs qui peuvent se le permettre.

Les joueurs auront accès à cinq avantages spéciaux lorsqu’ils s’abonnent à Feh Pass:

Héros resplendissants. Les personnages populaires de Fire Emblem recevront de nouveaux costumes et lignes de voix basés sur les cultures originales de Fire Emblem Heroes. Les deux premiers annoncés étaient Lyn et Cordelia, et en plus de recevoir l’un de ces personnages, des instances plus anciennes d’entre eux pourront se changer en ces tenues. Ce n’est pas seulement un changement esthétique non plus. Tout héros resplendissant obtiendra +2 à toutes ses statistiques avec les nouveaux ratés exclusifs. Les abonnés du Feh Pass en reçoivent deux par mois. Quêtes spéciales du Feh Pass. Les joueurs obtiennent des récompenses pour avoir atteint certains objectifs au cours d’une période donnée. Ce sont des missions supplémentaires pour les abonnés avec de la monnaie dans le jeu en bonus pour les terminer. Il y aura un nouvel ensemble deux fois par mois calendaire. Les joueurs FEH pouvaient déjà forger un lien avec un personnage, ce qui augmentait les statistiques de cette unité. Les abonnés du Feh Pass pourront avoir à la place trois besties. Il s’agit d’un bouton de rembobinage qui permet aux joueurs d’annuler leurs tours. Cela peut être utilisé autant de fois par match que nécessaire pour gagner, même après avoir perdu lors d’un tour. Cependant, cela ne peut pas être utilisé sur des modes classés comme le Colisée ou les raids éthers. Cela vous permettra de jouer la même carte plusieurs fois de suite, tant que vous avez encore de l’endurance. Ceci est très utile lors du broyage de matériaux et de quêtes.

Les héros resplendissants sont le grand tirage au sort ici, car les costumes alternatifs ont été un moyen pour d’autres titres de gacha mobiles de gagner des revenus tout en gardant la structure de prix gérable pour la majorité des joueurs. Le fait que ces costumes donnent un coup de pouce considérable aux unités est également assez étonnant. Cependant, les quatre autres avantages sont également très puissants et j’imagine très attrayants pour les baleines. Pourtant, je me demande si le jeu avait vraiment besoin du service d’abonnement Feh Pass, car il était déjà le jeu mobile le plus rentable de Nintendo (de loin).

Le Feh Pass coûtera 9,49 USD par mois et sortira le 25 février. Mai Naga a pitié de votre portefeuille.

