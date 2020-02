Fire Emblem Heroes obtient un service d’abonnement mensuel payé appelé «Feh Pass» | My Nintendo News

Une nouvelle présentation de Fire Emblem Heroes Feh Channel a révélé un grand changement à venir dans le jeu. Un service d’abonnement mensuel arrive bientôt, appelé «Feh Pass». Il en coûtera 9,49 $ / 11,49 € / 9,99 / / 15,49 $ par mois. Ceux qui s’abonnent peuvent obtenir 2 héros par mois, appelés Héros resplendissants. Ces personnages sont similaires aux héros qui ont été ajoutés, mais ils ont +2 à toutes leurs statistiques et tenues de différents royaumes de l’univers Fire Emblem. Lyn, avec le costume du Royaume de Nifl et Cordelia, sera l’un des deux premiers héros resplendissants. Chaque unité Lyn: Lady of the Plains et Cordelia: Knight Paragon que vous avez pourront porter cette tenue.

Les autres avantages du Feh Pass comprennent des quêtes spéciales Feh Pass qui seront disponibles deux fois par mois, une fonction de démarrage automatique qui vous permet de répéter les cartes jusqu’à épuisement de l’endurance, une fonction de réactivation qui vous permet de revenir au début de la dernière tour ou le tour en cours, et un soutien étendu d’invocateur pour 2 unités supplémentaires. La vidéo de présentation de Fire Emblem Heroes Feh Channel de Nintendo peut être vue ci-dessous. Si vous voulez seulement entendre les informations du Feh Pass, ce segment commence à la marque 11:46 de la vidéo.

