Fire Emblem Heroes – Résumé des événements du 1/16/20

Publié le 16 janvier 2020 par Elias dans Mobile

Tap Battle: Illusory Dungeon: Wings Carry Me commence le 16 janvier à 23 h 00 PT. Pendant la période active, il y aura des quêtes Tap Battle où vous pourrez gagner des orbes et des accessoires, et des quêtes quotidiennes qui vous rapporteront diverses récompenses chaque jour jusqu’au 23 janvier, 22h59 PT.

Deuxièmement, Sharena a ajouté d’autres intros de héros à «Meet Some of the Heroes!». Cette fois, Tsubasa: Madcap Idol, Mamori: Microwavin ‘Idol, Kiria: Cool Façade, Eleonora: Shooting Starlet et Itsuki: Finding a Path ont été ajoutés .

Et enfin… Une nouvelle carte, Support from Afar, est maintenant disponible dans Tactics Drills: Grandmaster. Découvrez-le dans Story Maps pour tester vos compétences. (Vous devez terminer le livre I, chapitre 13 de l’histoire principale pour prendre des cartes Grandmaster.) Vous pouvez jeter un œil à un aperçu de la carte après la pause:

en relation