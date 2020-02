Fire Emblem Heroes – Résumé des événements du 2/10/2020

Publié le 10 février 2020 par Elias dans Mobile

Daily Bound Hero Battle Le jour 9 est arrivé, apportant des héros de Bound Hero Battle: Corrin & Azura. Votre première invocation dans cet événement ne coûtera aucun Orbe, comme toujours.

De Fire Emblem: The Blazing Blade, des amis proches Lyn: Lady of the Plains et Florina: Lovely Flier attendent dans des cartes spéciales pour Bound Hero Battle: Lyn & Florina. Les joueurs peuvent affronter les modes Difficile à Infernal pour gagner des Orbes. De plus, Lyn: Lady of the Plains, Florina: Lovely Flier et Hector: General of Ostia sont présentés dans le cadre d’un focus d’invocation 5 ★. Votre première invocation dans cet événement ne coûtera aucun Orbe.

Enfin, Strike de Mjölnir est de nouveau passé à la phase Brace. Construisez des structures et placez des alliés sur la carte pour vous défendre contre l’assaut mené cette fois par Camus.

