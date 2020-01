Fire Emblem Heroes – Résumé des événements du 20/01/20

Publié le 20 janvier 2020 par Elias dans Mobile, Actualités

Les nouveaux héros Tsubasa, Mamori, Kiria et Eleonora de Tokyo Mirage Sessions: FE Encore sont arrivés. voici une nouvelle histoire Paralogue, A Star is Born, et même un bonus de connexion où vous pouvez obtenir jusqu’à 13 orbes. Vous pouvez jeter un coup d’œil après la pause pour quelques illustrations de personnages et descriptions.

La grève de Mjölnir est revenue dans la phase d’accolade. Protégez le Royaume d’Askr de l’armée de Thórr qui avance – Cette fois, l’armée ennemie sera dirigée par Zephiel. Les joueurs peuvent construire des structures et placer leurs unités pour dissuader l’assaut ennemi.

Kiria: Cool Façade, est une chanteuse avec une image lisse et de nombreux fans. Se jette au combat aux côtés de Tharja.

Eleonora: Shooting Starlet est un jeune acteur semi-japonais qui rêve d’Hollywood. Elle peaufine ses talents d’actrice tout en perçant les ennemis avec les flèches de Virion.

Mamori: Microwavin ’Idol est un maître mignon et courtois de Draug. Sous le surnom de Mamorin, elle anime une émission de cuisine populaire pour les enfants.

en relation