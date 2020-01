Fire Emblem Heroes – Résumé des événements du 22/01/20

Publié le 22 janvier 2020 par Elias dans Mobile

Les héros avec des compétences de refroidissement sont présentés dans le cadre d’un objectif d’invocation 5 ★. Comme toujours, votre première invocation dans cet événement ne coûtera aucun Orbe.

De plus, la phase Strike: Shield de Mjölnir est désormais active. Résistez à l’assaut de l’ennemi pendant sept tours pour remporter la victoire, mais attention, l’armée adverse sera plus forte dans la phase de contre. Score élevé pour augmenter votre niveau et gagner des récompenses.

