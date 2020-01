Fire Emblem Heroes – Résumé des événements du 29/01/2020

Publié le 29 janvier 2020 par Elias dans Mobile

Sharena a ajouté d’autres intros de héros pour rencontrer certains des héros. Cette fois, Líf: Lethal Swordsman, Seth: Silver Knight, Innes: Regal Strategician, Tana: Winged Princess, Lyon: Shadow Prince et Myrrh: Great Dragon ont été ajoutés.

De nouvelles compétences d’armes arriveront également pour certains héros. Laslow’s Blade (Laslow: Dancing Duelist), Devil Axe (Barst: The Hatchet), Jakob’s Tray (Jakob: Devoted Servant) et Father’s Tactics (Morgan: Lass from Afar) arrivent bientôt.

en relation