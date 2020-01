Fire Emblem Heroes – Tempest Trials +: Mirage Vortex arrive bientôt, l’événement d’invocation en direct

Publié le 18 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

dans Mobile, News

Tempest Trials +: Mirage Vortex arrive bientôt sur Fire Emblem Heroes. Le héros 5 étoiles Itsuki: Trouver un chemin et trois sceaux sacrés (Defiant Def 1, Mirror Stance 1 et Chill Res 1) sont les grandes récompenses cette fois-ci. Effacez les cartes des événements pour augmenter votre score et gagner des récompenses.

L’événement Tempest Trials + commence le 21 janvier, mais un événement de focalisation d’invocation a déjà commencé pour les alliés bonus. Il s’agit notamment de Chrom: Prince exalté, Caeda: Talys’s Heart et Virion: Elite Archer.

en relation