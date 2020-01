Fire Emblem: le DLC de Three Houses Cindered Shadows reçoit de nouveaux détails pour Alphard

Le compte Twitter officiel Fire Emblem a publié une nouvelle fonctionnalité de personnage sur Alphard, un nouveau personnage introduit dans le Fire Emblem: Trois maisons DLC Cindered Shadows.

Comme les précédents personnages, cette nouvelle fonctionnalité détaille l’acteur vocal et le personnage d’Alphard, ainsi que des captures d’écran et une vidéo de lui dans le jeu.

Voix par Hirakawa Daisuke

La personne qui supervise les Abysses sous les ordres de l’église de Seiros.

Attristé par l’état ruiné des Abysses, plein de faim et de crime, il a réussi à guider le peuple vers un semblant d’ordre qui peut être vu maintenant.

Il est calme et indulgent, et malgré leur dégoût pour l’Église, les gens des Abysses ont tendance à lui faire confiance.

La création des Ashen Wolves était également sa suggestion.

le Fire Emblem: Trois maisons Le DLC de Cindered Shadows sortira le 13 février 2020.

