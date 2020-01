Fire Emblem: Le DLC Three Houses Cindered Shadows reçoit des détails supplémentaires et des captures d’écran

Plus tôt cette semaine, Nintendo a annoncé la Fire Emblem: Trois maisons DLC Cindered Shadows, qui fait partie de la carte d’extension du jeu.

Depuis lors, la société a publié un certain nombre de nouveaux détails et captures d’écran montrant ce que les joueurs peuvent attendre du DLC. Ci-dessous, vous trouverez un résumé des informations clés ainsi qu’une galerie d’illustrations et de captures d’écran.

L’histoire présente de nouveaux personnages et se déroule dans une zone en dessous de Garreg Mach connue sous le nom d’Abysse

Le DLC est accessible à partir du menu principal dans un fichier de sauvegarde différent de l’histoire principale

Le déroulement des événements sera différent des autres histoires

Ne semble pas utiliser le système de calendrier principal

Les batailles sont menées avec des escouades de personnages prédéterminés, permettant à des personnages normalement incompatibles de combattre du même côté (par exemple Edelgard et Hilda)

Les cartes de ce DLC présentent de nouvelles mécaniques et astuces

Cette histoire est également liée à l’histoire principale, et en battant les joueurs DLC peuvent recruter les nouveaux personnages Yuri, Hapi, Balthus et Constance pour continuer avec l’histoire principale.

le Fire Emblem: Trois maisons Le DLC de Cindered Shadows sortira le 13 février 2020.

