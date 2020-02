Fire Emblem: Three Houses – À propos du nouveau contenu gratuit et payant

Le DLC de Fire Emblem: Trois maisons Il sera disponible sous peu, et avec lui viendra beaucoup de nouveaux contenus qui élargiront notre expérience avec ce jeu. Ainsi, il convient de noter que tout ce contenu ne sera pas payé, car certains ajouts seront appliqués qui seront disponibles pour tous les joueurs qui ont une copie du jeu de base, et il est dans le dernier numéro du magazine japonais Famitsu où les créateurs de cette livraison ont détaillé certains de ces contenus qui arriveront bientôt.

Les créateurs de Fire Emblem: Three Houses détaillent une partie du contenu qui sera bientôt ajouté

À propos de «Dans la Boca del Lobo»: Ce DLC a une difficulté élevée. Les développeurs estiment qu’il faudra entre 8 et 10 heures pour le terminer en difficulté normale, mais il convient de noter qu’il est un peu plus complexe que les principaux itinéraires de jeu, nous ne pouvons donc pas facilement le surmonter. À mesure que nous progressons, nous débloquerons de plus en plus de contenu qui sera plus tard disponible dans le jeu principal.

À propos des futures mises à jour gratuites: Une mise à jour gratuite est prévue qui nous permettra de prendre le thé avec Rhea. Nous pouvons également habiller Byleth en danseuse ou en costume de danseuse, mais ce cours ne sera pas disponible pour lui. Ce sera juste un nouveau look. Nous pouvons changer les apparences plus facilement, et aussi changer l’apparence de tous les personnages à la fois.

Comme nous pouvons le voir, nous avons encore du contenu pendant un moment dans Fire Emblem: Three Houses, donc nous ne quitterons certainement pas les salles de ce monastère situé au centre du continent de Fódlan dans peu de temps. Et vous, quelle maison avez-vous choisie pour devenir votre professeur et ainsi les guider durant l’année scolaire qui dure la première partie de ce titre?

