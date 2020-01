Nintendo a publié un grand nombre de captures d’écran et d’illustrations pour Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows, le prochain DLC de l’histoire du jeu. Nous avons rassemblé les différentes images dans la galerie ci-dessous.

Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows sera lancé le 12 février en Amérique du Nord et le 13 février en Europe. En savoir plus sur le DLC ici.

