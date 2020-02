Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows détails – boutique d’armes et forge, ressources, Smithing Stones

Publié le 5 février 2020 par Brian (@NE_Brian)

Nintendo a fourni les dernières informations sur Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows. La mise à jour d’aujourd’hui couvre le magasin d’armes et la forge, les ressources et les Smithing Stones.

Voici le récapitulatif complet, gracieuseté de SatsumaFS:

Il y a aussi un magasin d’armes et une forge dans les Abysses, et on peut les utiliser librement. Cependant, le montant d’argent et de ressources que vous pouvez obtenir dans Cindered Shadows est limité, alors ne commencez pas à dépenser sans planification. Faites attention à la durabilité de votre arme pendant le combat.

Les Smithing Stones s’obtiennent en remportant des batailles et en brisant de gros ennemis.

