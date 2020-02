Fire Emblem: Three Houses – Classe “Valkyrie”

Nous ne sommes que quelques jours après le lancement de «En la Boca del Lobo», le DLC de Fire Emblem: Trois maisons qui nous donnera accès aux Abysses, une nouvelle zone où habite la classe secrète des Silver Wolves. Ainsi, puisque cette version est déjà si proche, puisque ce contenu téléchargeable sera publié sur 13 février, le compte Twitter japonais officiel a dévoilé une nouvelle classe dans ce DLC.

Fire Emblem: Three Houses présente la classe “Valkyrie”, dans laquelle nos unités féminines peuvent devenir une fois que nous avons acquis «Dans la bouche du loup»

ヴ ァ ル キ ュ リ ア

黒 魔法 に 秀 で た 騎士。 女性 専 用 兵種。

1 ユ ニ ッ ト が の 高 さ に 加 え 、 兵種 ス キ ル 「黒 射程 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 保 保 を 保 騎馬 騎馬 攻FE 移動 」で 逃 げ る ヒ ッ ト & イ が 実 現 で き る か も。 #FE 風花雪月 pic.twitter.com/0T81nRjY4b

– 『フ ァ イ ア ー エ ム ブ レ ム』 総 合 (@FireEmblemJP) 12 février 2020

Dans «In the Boca del Lobo», le nouveau DLC de Fire Emblem: Trois maisons Nous pouvons explorer la nouvelle zone de “The Abyss”, mais nous pouvons également débloquer de nouvelles classes pour nos unités. Ainsi, grâce au compte Twitter qui présente généralement les actualités, nous savons que la classe «Valkyrie»Sera exclusif aux unités féminines, et vous pouvez utiliser la capacité« Chant »pour faire déplacer à nouveau une unité après avoir attaqué. De plus, il possède également des compétences qui permettent d’augmenter la gamme de magie noire et blanche de 1, ce qui peut être très utile en ce qui concerne la vérité sur le champ de bataille.

De cette façon, nous n’avons qu’à attendre un peu plus longtemps pour que ce nouveau contenu de Fire Emblem: Three Houses soit publié, afin que nous puissions savoir ce que cette histoire qui se trouve bien en dessous des couloirs du monastère de Garreg Mach nous apportera dans lequel tant d’heures que nous avons passées avec Byleth dans les 4 premières lignes de l’intrigue du jeu. Et vous, en avez-vous déjà fini avec le Season Pass ou pensez-vous qu’il s’agit d’un contenu supplémentaire sans lequel vous pouvez vivre?

