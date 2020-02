Fire Emblem: Three Houses – Classes fixes dans votre DLC

Le prochain 13 février arriver à “Dans le Boca del Lobo«, The Fire Emblem DLC: Three Houses included in the expansion pass of this title of Nintendo Commutateur. Ainsi, comme il ne reste pas grand-chose pour son lancement, nous apprenons peu à peu à connaître les nouveaux personnages, mais quelques nouveaux détails qui rendent cette nouvelle route différente des quatre autres inclus dans le jeu de base sont également révélés, et cette fois il a été révélé que nous ne pouvons pas choisir librement les classes que nous voulons que les différentes unités adoptentÇa va faire partie de notre bataillon.

Le compte Twitter japonais officiel dédié à la saga Fire Emblem a été chargé de nous fournir de nouveaux détails sur ce que sera le développement de «Dans le Boca del Lobo«. De cette façon, nous savons maintenant qu’un autre aspect que nous ne pouvons pas changer librement dans ce contenu supplémentaire sera les classes des unités qui le composent, puisque chacun des personnages aura un série de classes prédéfinies que nous pouvons choisir (Dans les 4 autres itinéraires du jeu, nous pourrions choisir presque toutes les classes pour les différentes unités), et il en va de même pour les compétences. Bien sûr, il convient de préciser que cela est dû au fait que les concours de ce DLC sont conçus pour être des puzzles, de sorte que les joueurs doivent gérer de la meilleure façon possible pour remporter la victoire grâce aux différents outils fournis.

Avec cette nouvelle information, on ne peut attendre qu’un peu moins de 11 jours pour que ce nouveau DLC de Fire Emblem: Three Houses atteigne la console hybride du Great N.Et vous, convainquez-vous tout ce qui a été présenté?

